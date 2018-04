Overtreding? Diefstal? Woedende meutes in Cambodja slaan erop los

Khin Heng ziet het zo weer voor zich. Een zwarte auto die wordt gedwongen te stoppen. Woedende mensen die staan te schreeuwen. Een paar mannen die de deur van de auto opentrekken en keihard op de bestuurder in slaan. "Er deden steeds meer mensen mee", zegt Heng. "Ze sloegen en schopten de man, ze vernielden de auto. De verkeerspolitie was er snel bij, maar die deed niets om hen te stoppen."

Heng werkt als parkeerhulp bij een massagesalon in een rijke buurt in Phnom Penh. Een paar weken geleden was hij getuige van de afranseling van Suy Sareth, een professor aan een nabije universiteit. Een woedende meute was ervan overtuigd dat Sareth kort daarvoor iemand had doodgereden en niet was gestopt. Ze nam het recht in eigen hand.

"Ik hoorde mensen schreeuwen: 'Hij heeft iemand doodgereden en probeert weg te komen!'", zegt Heng vanaf zijn kleine krukje op het parkeerterrein. Hij is duidelijk aangeslagen: "Ze namen hem verschrikkelijk te grazen."

Motorhelm in zijn gezicht

De mishandeling zorgde voor een golf van verontwaardiging in Cambodja, helemaal toen duidelijk werd dat de professor weliswaar betrokken was bij een auto-ongeluk maar dat het slachtoffer daarvan niet was overleden. Uniek was het voorval niet. Bijna iedere maand nemen ergens in Cambodja mensen het recht in eigen hand als ze iemand verdenken van diefstal of doorrijden na een ongeluk. Verdachten worden tot bloedens toe geslagen en soms vermoord.

De 52-jarige Sareth smeekte de woedende meute nog hem met rust te laten. Het was tevergeefs. Hij kreeg stenen naar zijn hoofd, werd met motorhelmen in zijn gezicht geslagen en kreeg zware trappen tegen zijn lijf, zegt Chea Lin, een vriendin van de professor. "Ze hebben hem halfdood geslagen zonder dat ze precies wisten wat er aan de hand was. En toen hebben ze hem beroofd van zijn geld, telefoon en ring."