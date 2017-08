Overstappen naar een andere sport kan heel lucratief zijn

Zo ongeveer eens in de drie jaar is er weer een gevecht van de eeuw. Rico Verhoeven tegen Badr Hari was vorig jaar een publiekstrekker, in 2015 vocht Floyd Mayweather het duurste gevecht aller tijden tegen Manny Pacquiao. En nu was er dus McGregor tegen (weer!) Mayweather. Een praatgrage Ier tegen een veertig jaar 'oude' bokser, die terugkwam op zijn pensioen en nog één pot ging vechten.

Nog iets: McGregor is helemaal geen bokser. Hij vecht in de MMA, mixed martial arts. Daar zijn niet alleen klappen toegestaan, maar ook stoten met knie of elleboog, schoppen en klem- en wurgtechnieken. McGregor had nog nooit een wedstrijd gebokst, toch had hij door dat met die sport meer geld te verdienen viel. Hij praatte zich via sociale media naar de wedstrijd in de Amerikaanse gokstad.

Sporten voor geld, het is van alle tijden. Maar nu de geboden geldbedragen sneller oplopen dan ooit, vertrekken profvoetballers naar China en stapt een MMA-vechter in de ring voor een bokswedstrijd. En als 222 miljoen euro als transfersom voor voetballer Neymar al wordt neergelegd, dan is zeker een blik op de inkomsten van deze wedstrijd gerechtvaardigd.

McGregor had het al aangekondigd op een sponsorbijeenkomst waar zowel hij als Cristiano Ronaldo aanwezig waren: ik word de rijkste sportman ter wereld, ten koste van jou. Met dat 'jou' doelde hij op Ronaldo.

De dertig miljoen dollar die hij sowieso verdiende aan de wedstrijd helpt daarbij. Dat bedrag kan nog oplopen tot zo rond de 75 miljoen dollar. Tegenstander Mayweather kreeg overigens nog meer, zeker honderd miljoen dollar gegarandeerd, maar omdat hij aankondigde dat hij nu écht stopt met boksen wordt hij niet meer meegerekend. Hij stond jarenlang bovenaan als best verdienende sportman.

Slimme Ier Sporters die (tijdelijk) voor geld overstappen naar een andere sport zijn schaars. Basketballer Michael Jordan kende in 1994-1995 een tussenstop als honkballer voor de White Sox. Een periode waarin hij niet hoefde in te zitten over zijn salaris. Hij kreeg zijn vier miljoen dollars doorbetaald bij de Chicago Bulls, de basketbalploeg waar hij in de jaren daarvoor furore maakte. Heel opvallend was dat niet: beide clubs waren van dezelfde eigenaar. De meeste sporters zijn simpelweg goed in één sport. En verdienen ernaar. De meest verdienende volgens het Amerikaanse Forbes vóór de bokswedstrijd was dus Ronaldo, met 93 miljoen dollar per jaar (58 miljoen dollar salaris, 35 miljoen dollar aan sponsorinkomsten). Op twee: LeBron James. De basketballer krijgt jaarlijks rond de 86 miljoen dollar. Basketballers boeren sowieso goed. In de tophonderd staan liefst 32 spelers uit de NBA. Voetbal staat op plek twee, met vijftien spelers bij de best verdienende honderd. Ook interessant: sprinter Usain Bolt. Hij staat 23ste op de lijst, maar hij wilde zich na zijn hardloopcarrière ontpoppen tot profvoetballer. Wie weet kan hij dan nog meer verdienen. Ongelukkig voor hem: scoren kan hij nog niet zo goed. McGregor kreeg op sociale media overigens al nieuwe uitdagingen aangeboden. Een vijfsetter spelen tegen Roger Federer bijvoorbeeld. Maar de Ier is slim. Hij heeft aangegeven alleen nog maar lucratieve wedstrijden te boksen. Waarschijnlijk voor nog meer geld dan hij nu al krijgt.

