Overlegden ngo's met smokkelaars over bootvluchtelingen?

Ze schrijven dat aanklagers uitzoeken of de internationale hulporganisatie tegen opgepikte bootmigranten heeft gezegd dat ze - eenmaal aan Italiaanse wal - niet met de politie moeten meewerken. Er wordt waarschijnlijk gedoeld op politieonderzoek naar mensensmokkel. Il Corriere della Sera meldt dat AzG mogelijk ook migranten van een ander, kleiner ngo-schip heeft overgenomen zonder toestemming van de Italiaanse kustwacht - die de zoek- en reddingsacties in een groot stuk zee coördineert. Dat zou in Libische territoriale wateren zijn gebeurd, terwijl de kustwacht niet wil dat de ngo's daar komen.

Met details komen de media niet en het Openbaar Ministerie zelf heeft er niets over bekend gemaakt. Artsen zonder Grenzen laat weten dat het om 'oude aantijgingen gaat, waar nooit bewijs voor is geleverd' en zegt van het OM niets over een onderzoek te hebben gehoord.

Rome wil meer zeggenschap over de acht ngo's, in een poging de stroom bootmigranten uit Libië - die zij oppikken en naar Italië brengen - af te remmen.

NGO's De berichten komen in een kokende Italiaanse zomer vol verhitte discussies tussen ngo's met reddingsschepen en de regering. Er waren al maanden vermoedens dat niet alle ngo's even zuiver op de graat zijn. Die zijn bevestigd nu een schip van een Duitse non-gouvernementele organisatie vorige week door justitie op Sicilië aan de ketting is gelegd. Met dit schip - dat onder Nederlandse vlag vaart - zou 'Jugend Rettet' de illegale immigratie hebben bevorderd door reddingsacties af te stemmen met Libische mensensmokkelaars. Ngo's namen dit jaar ruim 30 procent van alle reddingsacties voor hun rekening en in Italië neemt de kritiek daarop toe. De Vijfsterrenbeweging, de partij die binnen een klein jaar de landelijke verkiezingen hoopt te winnen, is niet de enige die klaagt over 'een taxi-dienst die onmiddellijk moet stoppen'.

Transport De minister van Binnenlandse Zaken, Marco Minniti, eist van alle ngo's die Italië aandoen dat ze zijn gedragscode ondertekenen. Vier ngo's, waaronder Jugend Rettet en AzG, weigeren dat. AzG zegt zich keurig aan de wet te houden en wil geen gewapende politiemensen aan boord - iets waar Minniti op staat. De minister zegt nu dat de weigerende ngo's 'buiten het reddingssysteem' komen te staan en niet meer welkom in Italiaanse havens zijn. Sinds 2014 zijn er zo'n 600.000 migranten in Libië op een bootje gestapt, uit de golven gevist en naar Italië gebracht Maar Italiaanse media melden ook dat de minister van Transport - die de baas over de kustwacht is - daarover in de clinch ligt met Minniti. Want op zee móeten mensen in nood altijd worden geholpen. Als een schip van een weigerende ngo toevallig het dichts bij een zinkende rubberboot vol migranten is, is het veel te riskant om die niet in te zetten, vindt de minister van Transport. Sinds 2014 zijn er zo'n 600.000 migranten in Libië op een bootje gestapt, uit de golven gevist en naar Italië gebracht. Veel Italianen hebben daar steeds minder begrip voor en willen dat deze immigratie - van voornamelijk economische vluchtelingen uit Afrika - ophoudt. Lees ook: Italië stuurt marine naar de Libische kust

