Overheidsrecept tegen depressie: praat erover

Zo’n 800.000 mensen lijden aan depressieve klachten, berekende zijn ministerie. Dat kost de maatschappij jaarlijks zo’n 1,5 miljard euro, aldus de staatssecretaris. Ze melden zich ziek, hebben behandeling nodig, zijn minder productief. In 2030, zo wil de overheid, moet het aantal mensen met een depressie 30 procent lager zijn. Blokhuis trekt daarom een miljoen uit voor een tv-spotje en een website die het makkelijker moeten maken om over een depressie te praten. Een deel van het geld gaat naar een zogenoemd moodcamp; een dag waarop het ministerie mensen depressie wil laten ‘ervaren’, of ze er een hebben of niet.

De meeste psychische problemen ontstaan bij jongeren en jong­vol­was­se­nen tussen de zestien tot vijfentwintig jaar

‘Hey! Het is oké’ is de campagne gedoopt. Blokhuis: “Het kan iedereen overkomen. Een op de vijftien jongeren kampt ermee en bij volwassenen is dat een op de twintig.” De campagne richt zich met name op jongeren en jonge vrouwen. Uit onderzoek concludeert het ministerie dat deze doelgroepen graag over hun gevoelens wil praten. Maar een gesprek aanknopen, blijkt lastig. En vrienden en familie die vermoeden dat er iets mis is, beginnen er ook niet over. Zij willen niet kwetsen.

Jongeren De campagne kán werken, denkt Mind, een organisatie die het publiek voorlicht over psychische klachten. “De meeste psychische problemen ontstaan bij jongeren en jongvolwassenen tussen de zestien tot vijfentwintig jaar”, zegt een woordvoerder. “En voor psychische problemen geldt dat je grotere problemen soms voorkomt als je er tijdig aandacht aan besteedt. En zo komen er minder mensen in de psychische zorg terecht.” 'Een goed gesprek is de eerste stap om hulp te krijgen. Dan zijn ingewikkelde gesprekken of pillen wellicht niet nodig.' Marc Blom, psychiater Op de website van de campagne staan symptomen van een depressie en de do’s en dont’s bij het voeren van een gesprek. “Ik ben blij dat de nadruk ligt op de omgeving. Die kan heel oordelend overkomen”, zegt Marc Blom. Hij is psychiater en bestuurder van ggz-instelling Parnassia Groep in Den Haag. “En dat werkt niet.” Een juiste dialoog is cruciaal, zegt hij. “Een depressie heeft de nare gewoonte om chronisch te worden. Een goed gesprek is de eerste stap om hulp te krijgen. Dan zijn ingewikkelde gesprekken of pillen wellicht niet nodig.” Een moodcamp, daar ziet hij mensen met een depressie niet spontaan warm voor lopen. Blom: “Maar een familielid kan zeggen: ik maak me zorgen, zullen we dit samen doen?” De Hey-campagne is onderdeel van de ‘depressiedeal’, die vorig jaar door negentien partijen, waaronder Mind, GGZ Nederland en Trimbos, is ondertekend. Doel is een forse reductie van het aantal depressieve mensen in tien jaar tijd. De tekst loopt door onder de foto. Faraaz Ramdjanberg van de Stichting Tweestrijd geeft gastcollege op het Segbroek College © Inge van Mill

Ik krijg regelmatig brieven over zelfmoord. Dan moet ik heel snel handelen. Faraaz Ramdjanberg, Mede-oprichter Stichting Tweestrijd De middelbareschooltijd van Faraaz Ramdjanberg (23) uit Hoorn verliep niet probleemloos. Hij verloor drie goede vrienden. Twee pleegden zelfmoord. “Ik was somber en er interesseerde mij maar weinig.” Zijn dieptepunt? Na de tweede zelfdoding. “Dat weet ik nog goed”, zegt hij. “Iedereen moest naar de aula komen. Ik werd omarmd, maar kon niet praten of huilen.” Voordat zijn goede vriendin voor de trein sprong, schreef hij nog met vrienden een rap over dat je moet praten als iets je dwarszit. “Waarom gebeurde dit? Ik dacht dat we iets gingen overbruggen.” Zijn hele vriendengroep moest het schooljaar overdoen. Professionele hulp sloeg Ramdjanberg af. “Als je hulp krijgt, dan ben je anders. Dat wilde ik niet.” Zijn vrienden waren zijn steun. Samen verwerkten ze hun gevoelens in muziek. En dat sloeg aan. “Andere jongeren kwamen naar ons toe om over hun gevoelens te praten.” Dat was voor de groep de reden om de Stichting Tweestrijd op te richten, die jongeren aanspoort om te praten over problemen. Dat doen ze door gastlessen te geven op middelbare scholen. Het taboe van jongeren met problemen moet doorbroken worden. En praten is daarbij heel belangrijk. Faraaz Ramdjanberg