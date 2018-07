Overheid investeert extra miljoenen in de preventie van zelfmoord

De subsidie is onderdeel van een grotere investering van in totaal 15 miljoen euro in suïcidepreventie en onderzoek, ook gemeenten krijgen daar geld voor. onlangs werd nog bekend dat het aantal suïcides onder jongeren in 2017 ineens is gestegen naar 81, terwijl dat gemiddeld altijd rond de 50 lag.

Stichting 113 kan met de subsidie allereerst haar platform uitbreiden: meer professionals en vrijwilligers zijn dan beschikbaar om te bellen of chatten met mensen die acuut hulp nodig hebben. Ook worden huisartsen, scholen en werkers rond het spoor beter getraind om signalen van zelfmoord te herkennen en daar vervolgens naar te handelen. Daarnaast wil het ministerie dat 113 Zelfmoordpreventie beter vindbaar is, bijvoorbeeld door er vaker naar te verwijzen op sociale media.

Campagne voor homo's en transgenders

Er komt een campagne speciaal voor homo’s en transgenders. Stichting 113 wil bijvoorbeeld filmportretten maken waarin ouders vertellen hoe zij hun kinderen bij een coming-out hebben gesteund. Transgenders, lesbiennes, homo- en biseksuelen hebben vaker te maken met negatieve reacties, met pesten en geweld. Dat heeft invloed op hun zelfvertrouwen en maakt ze extra kwetsbaar voor depressie en zelfmoord. Bijna de helft van de volwassenen uit deze groep heeft ooit zelfmoordgedachten gehad, dat zijn er 5 keer zoveel als in de rest van de bevolking. Suïcides komen in deze groep vier keer vaker voor.

Staatssecretaris Paul Blokhuis wil zich ‘tot het uiterste inspannen’ om het aantal zelfdodingen terug te brengen. “Elke zelfmoord staat voor een wereld aan verdriet en machteloosheid”, schrijft Blokhuis in een statement. “Gelukkig hebben we in Nederland met 113 Zelfmoordpreventie een organisatie die een enorme ervaring en expertise heeft opgebouwd. Ik wil niet opnieuw het wiel uitvinden maar op die kracht voortbouwen.”

Begin juli bleek uit nieuwe cijfers dat vorig jaar 1.917 mensen een einde aan hun leven maakten, 23 meer dan in 2016. Opvallend was de toename onder jongeren van 10 tot 20 jaar, van 48 zelfdodingen in 2016 naar 81 in 2017. Het gaat voornamelijk om oudere tieners van achttien en negentien jaar.

Staatssecretaris Blokhuis heeft in overleg met minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) opdracht gegeven aan gemeenten, de Inspectie voor Volksgezondheid en Jeugd en 113Zelfmoordpreventie om onderzoek te doen naar de oorzaken van deze stijging. De vraag is of er sprake is van een zorgelijke trend of van een eenmalige piek.