Overbelaste huisartsen komen met consult per app - tegen de werkdruk

Het lijkt het ei van Columbus: door artsen te laten beeldbellen met hun patiënten, kan de werkdruk voor deze beroepsgroep naar beneden. Vandaag wordt een nieuwe mobiele toepassing gelanceerd waarmee patiënten op elk moment via hun telefoon of tablet op consult kunnen. Een uitkomst voor artsen, die daardoor minder visites hoeven te rijden.

Bij 70 procent van alle patiëntgesprekken hoeven artsen alleen te praten of naar het lichaam te kijken, zegt Arnold Verhoeven, bedenker van de app die SOS-arts heet. "Wat prima kan via de camera van je telefoon of laptop." Volgens hem is de toepassing noodzakelijk, omdat artsen wel wat werkverlichting kunnen gebruiken.

Al langer klagen artsen over toenemende werkdruk. Vooral in de avond en in het weekend. Zo nam het aantal telefoontjes naar de huisartsenposten (bereikbaar in de avond en het weekend) in Friesland in een jaar tijd toe met 5 procent, blijkt uit cijfers die Trouw opvroeg bij Dokterswacht Friesland.

Volgens artsen zou het helpen als de naam huisartsenpost verandert in spoedpost, zodat ze minder niet-urgente telefoontjes krijgen

Nachtdiensten verkopen Die telefoontjes zijn ook nog eens vaker dringend: vanaf 2013 steeg het aantal gesprekken met hogere urgentie langzaam van 15 naar 21 procent vorig jaar. In datzelfde tijdsbestek kregen huisartsen 7 procent meer patiëntbezoeken in de avond en in het weekend, waaraan ze liefst 40 procent meer tijd kwijt zijn doordat een groter deel van de patiënten op leeftijd is. Friesland past in een trend: artsen trekken vaker aan de bel over die avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW-diensten). Volgens een woordvoerder van de Landelijke Vereniging van Huisartsen zijn de uitkomsten van een enquête hierover uit 2016 nog steeds actueel. Daarin vonden alle artsen dat de werkdruk op die ANW-diensten toeneemt. Zeven op de tien huisartsen meldden bijna al hun nachtdiensten te verkopen aan onafhankelijke waarnemende huisartsen. Vorige week nog presenteerden tweeëntwintig huisartsen uit West-Friesland een manifest tegen te hoge werkdruk in de avonden. Volgens hen zou het al veel helpen om de naam huisartsenpost te veranderen in spoedpost, om na vijven en in het weekend minder niet-urgente telefoontjes te krijgen. Initiatiefnemer en huisarts Nico Terpstra zegt uit het hele land instemmende reacties van collega's te krijgen.

Helemaal anoniem Volgens hem worden de waarnemende artsen die hij en zijn collega's kunnen inschakelen om nachtdiensten over te nemen al ingezet op de steeds drukkere dagdiensten. Daar is überhaupt meer menskracht nodig, zegt hij. Zo komt er steeds meer uit de geestelijke gezondheidszorg op het bord van de huisarts. Hetzelfde geldt voor jeugdzorg. Beeldbellen zou de avond- en nachtdiensten makkelijker maken en de druk op de huisartsenposten verlichten. Een patiënt kan desgewenst helemaal anoniem in de app terecht, met alleen een gebruikersnaam en e-mailadres. Verhoeven: "Tenzij hij na het gesprek wil worden doorverwezen of iets op recept wil, dan zijn natuurlijk toch zijn gegevens nodig." Een consult kost 25 euro, 35 als het avond of weekend is. De arts bepaalt hoe lang het gesprek duurt. Verhoeven zegt met meerdere verzekeraars te praten over vergoeding.

