Overal vacatures, maar de 50-plusser komt moeilijk aan een baan

Waarom lukt het werkzoekende ouderen niet om een baan te vinden? Er zijn maar liefst 264.000 vacatures. De verklaring moet worden gezocht in de banen die deze werklozen zoeken: die zijn er niet (meer). Omscholing is dan noodzakelijk. Betere presentatievaardigheden zouden ook helpen, denkt Anne-Marije Buckens, directeur van loopbaanadvies- en bemiddelingsbureau 50 Company. "Millennials leren op school hoe zij zichzelf moeten presenteren. Deze generatie heeft dat nooit geleerd, waardoor zij vaker buiten de boot valt."

Daarbij ziet Buckens dat veel ouderen een te klein netwerk hebben. "Mensen vinden vaak een baan via een contact binnen een bedrijf. Ongeveer 80 procent van alle vacatures wordt zo ingevuld. Een groot netwerk is dus belangrijk."

Hoe zien werkzoekende vijftigers het zelf? Trouw sprak er drie.

Van branche wisselen is onmogelijk

Jörgen Hulst (52) was 13 jaar accountmanager in de textielsector.

Jörgen Hulst (52) © rv

Eind 2013 stopte hij met zijn werk als accountmanager omdat hij een eigen bedrijf wilde beginnen. "Mijn interesse ligt bij fotografie en het maken van websites." Het wilde niet erg vlotten. "Het duurt jaren voordat een bedrijf goed loopt. Ik haalde niet genoeg opdrachten binnen."

Hij ging solliciteren, verstuurde zo'n 120 sollicitaties in negen maanden. Met zijn werkervaring hoopte hij op een goedbetaalde baan. Maar het werk dat hem werd aangeboden, was altijd tijdelijk. Zo werkte hij bijvoorbeeld even voor een drukkerij.

Zijn leeftijd hielp ook niet. "Ik kreeg van recruiters te horen dat ik als 40-plusser geen kans meer maakte op een baan in de textielindustrie, maar ik had alleen ervaring in die sector", vertelt hij. "Werkgevers zochten oudere mensen voor leidinggevende functies, maar die ervaring had ik niet."

Hij vindt het zonde hoe de arbeidsmarkt omgaat met ouderen. "Deze generatie krijgt de kans niet om van branche te wisselen. Solliciteren is dan zinloos."

Vorig jaar kreeg hij weer een aantal opdrachten voor zijn bedrijfje. "Geweldig, daar word ik gelukkig van." Ook sorteert hij pakketten bij postbedrijf DHL. "Niet mijn droombaan, maar ik betaal mijn huis ervan."