Over de liefde: ‘Dat het niet meer van seks kwam, vond hij vervelender dan ik’

Hoe begon het? Lees verder na de advertentie “Samen met een vriendinnetje belandde ik in de Amsterdamse Regulierdwarsstraat toen ik Tim in mijn ooghoek zag staan. Ik vond hem meteen extreem knap: heel lang en slank, gebruind, grote felblauwe ogen met lange wimpers en dik bruinblond haar. Hij kwam me bekend voor, maar ik kon me niet meer herinneren waarvan. Het was die dag Gay Pride, het was uitzonderlijk warm en Tim droeg een simpel wit shirt op een chique korte broek en luxe slippers met van die leren bandjes, heel verzorgd; duidelijk iemand die van mooie kleding hield. Ik zei tegen mijn vriendin dat ik die knappe gast ergens van kende en omdat zij wist dat ik heel verlegen was, sprak zij hem aan, trok hem mee en zo raakten we in gesprek. We kwamen er al gauw achter dat ik bij zijn broer in de klas had gezeten en hebben heel gezellig staan praten. Hij moest vroeg naar huis, want hij ging de volgende dag verhuizen én die dag ook nog met vakantie. Hij zette zijn nummer in mijn telefoon. Daarna hebben we elkaar een afscheidskus op de mond gegeven, Tim nam het initiatief, ik was daar veel te schijterig voor. ‘We zagen elkaar veel te weinig’ Tijdens zijn vakantie sms’ten we non-stop met elkaar en op een gegeven moment vroeg hij of ik met hem wilde afspreken als hij terug was. Op de dag dat hij landde, stuurde hij een berichtje of ik die avond op zijn balkon een wijntje bij hem wilde komen drinken. Ik zat ergens te eten toen ik zijn berichtje kreeg en raakte compleet in de stress. Ik ging meteen naar huis om te douchen en schone kleren aan te trekken en ging daarna meteen naar hem toe. We zaten de hele avond op zijn balkon, hebben enorm gelachen en wijntjes gedronken, maar er gebeurde niks en ik strompelde om drie uur ’s nachts naar huis.

Uit de kast Twee dagen later kwam hij bij mij thuis eten en hebben we de hele avond gepraat, een beetje gezoend. Toen hij voorstelde om te blijven slapen, zei ik dat ik dat fijn vond, maar dat we dan wel écht zouden gaan slapen. Hij was mijn allereerste vriend, alles was nieuw voor mij, ook de seks, ik wist niet hoe dat allemaal moest en ik wilde alles op mijn tempo doen. Ik was heel onzeker, vond mezelf niet zo knap, had een slechte huid en was bang dat hij daarop zou afknappen, maar Tim snapte niet waar ik onzeker over was en liet heel duidelijk merken dat hij heel erg verliefd op me was. Ik was wel al uit de kast gekomen bij mijn vrienden, maar mijn ouders wisten het nog niet. “Dat trek ik niet”, zei Tim toen ik het hem vertelde. “Ik ga geen verborgen vriend spelen, vertel het je ouders gewoon.” Twee weken na onze eerste date ging ik bij mijn ouders eten en heb ik het de hele avond zitten uitstellen, ik durfde het gewoon niet te zeggen. Om half een ’s nachts keken mijn ouders me aan van ‘zou je niet eens naar huis gaan’ en toen vertelde ik ze dat ik een vriend had. ‘O leuk, hoe heet-ie?’, vroeg mijn moeder. ‘Ik denk niet dat je het begrijpt mam’, zei ik, ‘echt een vriend bedoel ik.’ ‘Ja leuk, en waar ken je die dan van?’ vroeg ze. ‘Mam, ik zoen ermee en zo hè’, zei ik en toen zei ze: ‘Dat is mij wel duidelijk ja.’ Ze vonden het meteen hartstikke leuk en ik dacht alleen maar: hebben ze het nou wel goed begrepen? Mijn moeder belde de volgende dag om te zeggen dat ze het verdrietig voor me vond dat ik het zo lang voor me had gehouden en stelde voor om met z’n vieren te gaan eten. Daarna ging het echt bizar snel. Twee weken na onze eerste date zat ik al bij de familie van Tim aan tafel en na drie maanden is hij bij mij ingetrokken. In het begin waren we praktisch elke avond samen, maar toen hij in een andere horecazaak ging werken, kwam hij pas om één, twee uur ’s nachts thuis. Ik had het ontzettend druk op kantoor en Tim regelde vanaf het begin af aan alles om mij heen: hij kookte, deed de was, boodschappen, was heel attent met cadeautjes, verassingen, het onthouden van verjaardagen. We gingen heel vaak even met z’n tweeën op vakantie, maakten roadtrips, gingen veel uit eten en we ergerden ons weleens aan elkaar, maar hadden nooit echt ruzie. Ik denk dat dat kwam omdat we allebei onze eigen levens hadden en mede daarom 95 procent van de tijd samen heel gelukkig waren. In het begin seksten we veel, maar toen zijn schema verschoof en hij ’s nachts thuiskwam, keek ik als hij in bed stapte eerst met een schuin oog naar de wekker en begon ik te rekenen – onze sessies duurden altijd minstens anderhalf uur. Uiteindelijk werd seks een beetje een verplichting. Tim was alleen op zondag en maandag vrij, dus als we dan seks wilden hebben, moest het op die dagen en mijn hoofd stond er dan vaak niet naar omdat ik het zo druk had. Dat vond hij vervelender dan ik. Nu weet ik dat ik mijn tijd anders had moeten verdelen maar die mogelijkheid zag ik toen niet. Hij stuurde me toen heel veel sor­ry-be­richt­jes en na een week wilde hij praten Ik heb zijn gevoelens door al dat werk echt over het hoofd gezien, hij miste mijn aandacht, maar sprak dat niet uit en daardoor zag ik het einde niet aankomen. Na de opening van mijn nieuwe kantoor was hij thuis op bed met zijn telefoon in zijn hand in slaap gevallen. Op het schermpje zag ik dat hij op Grindr (een datingapp voor mannen – red.) zat en met een andere gast had afgesproken. Hij zei dat hij alleen koffie met hem had gedronken, maar ik wist niet wat ik moest denken en voelen, en ik heb toen gezegd dat ik wilde dat hij het huis uitging. Hij stuurde me toen heel veel sorry-berichtjes en na een week wilde hij praten, maar ik wist het niet meer, ik voelde me belazerd, was mijn vertrouwen kwijt en wilde niet in een relatie terechtkomen vol argwaan. Hij zei toen dat ik totaal geen aandacht voor hem had gehad. Een moment zonder laptop was er met mij niet bij en ik besefte dat hij gelijk had. Op een gegeven moment ben ik naar een hotel aan zee gegaan om na te denken. Ik wilde niets liever dan hem opbellen en zeggen dat ik hem zou komen ophalen en dat we door zouden gaan met ons leven, maar iets in mij kon dat niet meer en na ruim vier jaar gingen we uit elkaar.”

Hoe is het nu? “We zijn nog steeds goede vrienden en Tim heeft inmiddels zijn eigen zaak waar ik zijn ouders ook af en toe ontmoet. Als zij ons samen zien lachen, vragen ze altijd wanneer het weer goed komt tussen ons, maar de aantrekkingskracht is er niet meer. We hadden veel eerder moeten signaleren dat we elkaar veel te weinig zagen; ik had andere prioriteiten moeten stellen, en hij had zich eerder moeten uitspreken.” Chris (35), eigenaar van een reclamebureau, en Tim (31), werkzaam in de horeca, zaten bij elkaar op de middelbare school en ontmoetten elkaar weer in de zomer van 2010. Beiden wonen in Den Haag. Hun echte namen zijn bij de redactie bekend.

