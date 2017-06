Ouders zijn een grote factor in de werkdruk in het onderwijs

Even uitblazen voor de hulpouders tijdens de sportdag van de Dominicusschool. Ze zitten in een kringetje op het terras van het Rotterdamse sportcomplex Nenijto terwijl hun kinderen verderop op het gras hun lunch eten. Het is een groep van Nederlandse, Duitse, Antilliaanse, Russische, Poolse, Surinaamse en Chinese vaders en moeders. Dat is ook het mooie aan de school, vinden de ouders: de Dominicusschool is écht divers. De contacten tussen de ouders zijn goed en beleefd, vinden ze.

Lees verder na de advertentie

Blijdorp is een populaire, kinderrijke buurt in het noorden van Rotterdam met over het algemeen goed opgeleide, werkende ouders. "Mbo- en hbo-niveau", zegt Katharina Bokx, die de contacten met de ouders onderhoudt. Maar ook aan deze ouders gaan zorgen over gedrag, ADHD of dyslexie niet voorbij. In iedere klas zitten wel een paar kinderen met deze klachten. Het zijn vaak de leerkrachten die samen met de ouders op zoek gaan naar de juiste aanpak voor ieder kind. Ouders op de Dominicusschool kunnen, móeten soms, goed praten met de leerkracht.

Hoewel wij oudercontacten toejuichen, ben ik er ver­ant­woor­de­lijk voor dat mijn leerkrachten niet overwerkt raken Directeur Antoinette Schmidt

"We betrekken ze dan ook heel erg bij de school", zegt directeur Antoinette Schmidt. "We willen een laagdrempelige school zijn waar de deur altijd open staat."

Oudercontacten Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek van de Algemene Onderwijsbond naar werkdruk dat ouders een niet te onderschatten factor daarin zijn. Voor Schmidt is dat geen nieuws. "Onze leerkrachten zeggen bijna altijd 'ja' als een ouder even wil langskomen om iets te bespreken." Gemiddeld besteden Nederlandse leerkrachten twee uur per week aan oudercontacten. Conflicten met assertieve ouders zijn volgens het onderzoek een van de belangrijkste oorzaken van een burn-out bij onderwijzers. "Hoewel wij de contacten toejuichen, ben ik er als directeur verantwoordelijk voor dat mijn leerkrachten niet overwerkt raken", zegt Schmidt. "Daarom heb ik gezegd: als je een afspraak maakt, dan nooit vóór schooltijd en uiterlijk om half vijf. Niet later. Want juffen hebben ook een eigen leven. En als de leerkracht een drukke week heeft, dan moet zo'n afspraak, als het even kan, wachten." Op het schoolplein was er dinsdag op de ochtend van de prikactie dan ook alle begrip

Extra oudergesprekken Het ouderclubje op de sportdag is tevreden over het contact. De ouders overleggen regelmatig met de juf over grotere en kleinere problemen met hun kind. Ze schatten dat er jaarlijks gemiddeld wel zo'n twee uur tijd is voor een individueel gesprek. Misschien best veel, maar na die korte tienminutengesprekjes blijven de ouders met zoveel vragen zitten dat ze behoefte hebben aan extra tijd. Die tienminutengesprekjes zijn inderdaad veel te kort, vinden ze op school. Maar komen er extra oudergesprekken, dan kunnen die weer te makkelijk lang gaan duren. De afspraak die Schmidt met haar personeel maakte, is dat de leerkrachten er na een uur praten altijd een einde aan moeten maken. "Ben je er dan nog niet uit, dan plannen we een nieuw gesprek." Dat valt niet altijd in goede aarde. Op het schoolplein voelen sommige ouders zich wel eens betuttelend toegesproken als ze een probleem willen aankaarten bij de juf. Niet alle ouders vinden het meteen vanzelfsprekend dat zij zelf vrij moeten nemen om te komen praten op school. Kan de juf 's avonds niet even tijd maken? Schmidt: "We moeten grenzen aangeven. Na de zomervakantie zullen alle leerkrachten met de ouders van hun nieuwe leerlingen kennismakingsgesprekken voeren. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om: waar ben je trots op bij je kind? We willen de ouders en de kinderen meteen goed leren kennen." De ouders zien ook wel dat de juffen het druk hebben. Op het schoolplein was er dinsdag op de ochtend van de prikactie dan ook alle begrip. Sommige ouders hebben aangeboden om te komen helpen bij de lessen in de klas: lezen of rekenen, en dan juist niet met je eigen kind maar met de anderen. Maar op dat aanbod heeft de school nog niet gereageerd. "Daar is ook wel een reden voor", zegt adjunct-directeur Janneke Jongen. "Als je ouders de klas binnenhaalt, duiken ze meteen het onderwijs in. Je moet als school je grenzen trekken, ook richting de ouders. Onderwijs blijft wel een vak."

Over werkdruk en salaris van leraren Trouw-redacteuren Petra Vissers en Laura van Baars deden in de week van de grote stakingsactie van leerkrachten verslag vanuit de r.k. basisschool Dominicus in Rotterdam. Ze praatten met leerkrachten, directie, leerlingen en ouders over werkdruk en salaris van leraren. Via de e-mail(popup@trouw.nl) en Twitter (@pop_uptrouw) kon u meepraten en vragen stellen. Daar heeft u gebruik van gemaakt, zowel om eigen ervaringen te delen als twijfels en vragen over de stakingsactie. Juffen Babette Middeljans en Anne Diehle beantwoordden dinsdag live via Facebook enkele van die vragen. Morgen kijken we in de Verdieping terug op deze week. Wat maakt het vak van leerkracht nu zo zwaar?

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.