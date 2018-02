Ouders tonen nog steeds begrip voor stakende leraar

Zo'n twee derde staat nog altijd achter de leraren die morgen beginnen aan een estafettestaking. Dat blijkt uit een peiling van Ouders & Onderwijs, een belangenorganisatie voor ouders met schoolgaande kinderen. "Voor een flink deel is er nog steeds begrip voor de acties van de docenten, vooral vanwege verlaging van de werkdruk en in iets mindere mate voor een hoger salaris", zegt directeur Peter Hulsen.

Lees verder na de advertentie

Morgen staken leerkrachten in de drie noordelijke provincies. Het is het begin van estafettestakingen waarmee basisschoolleraren een vervolg geven aan twee eerdere stakingen en een prikactie. Over een maand leggen onderwijzers in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht het werk neer. Tot nu toe heeft Ouders & Onderwijs in de aanloop naar elke staking een peiling gehouden onder een kleine tweeduizend ouders. Alle drie keren is er in deze groep veel begrip voor de docenten. Een kleine minderheid vindt de stakingen onzin.

Sommige ouders droegen ook zelf ideeën aan voor lerarenacties

Een deel van de ouders die de enquête invulden droeg ook zelf ideeën aan voor lerarenacties. Zo stelt iemand voor dat elke ouder namens zijn of haar kind een kaart naar de minister stuurt. Een ander denkt dat het een duidelijk signaal is om de lessen een keer naar het Binnenhof te verplaatsen. Ook stelt een ouder voor om de school een dagje over te nemen. "Uit dit soort initiatieven merk je ook dat ouders meeleven", zegt Hulsen.

Basisschoolleraren, schoolbestuurders en vakbonden eisen 1,4 miljard euro. Tot nu toe hebben de docenten al 700 miljoen gekregen voor een hoger salaris en een lagere werkdruk. Vorige week maakte minister Slob (lager onderwijs) bekend dat het kabinet dit jaar eerder dan gepland 99 miljoen euro extra uittrekt om de werkdruk in het basisonderwijs te verlagen.