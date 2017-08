Ouders komen in opstand: de juf is niet goed genoeg

Op een maandag, vlak voor de vakantie, werd duidelijk welke juf volgend schooljaar in groep zeven voor de klas van mijn dochter zal staan. Juf Floor. Het nieuws kwam in een mail van de schooldirectie: ‘Floor heeft het hele jaar parttime groep 5 ‘gedraaid’ en de afgelopen weken groep 6B.’ Om drie uur kwam de mail binnen, al voor het avondeten lagen er vier reacties in de mailbox, van verontruste ouders.

In de eerste mail, ondertekend met: ‘een ongeruste groet’, termen als ‘met stomheid geslagen...’, ‘met ongeloof lees ik net de brief over de formatie...’, ‘mijn ongeloof en woede...’, ‘onbegrijpelijk dat...’, ‘allesbehalve geruststellend...’, ‘absoluut geen vertrouwen...’, en verder de uitleg: ‘Een leerkracht die een jaar parttime heeft ‘meegedraaid’ is het laatste waar deze klas recht op heeft en voor mij dan ook onacceptabel.’

De moeder drong aan om ‘dit in een ouderavond/vergadering te bespreken. Het liefst nog deze week.’

Deze moeder was niet ongerust, ze was in paniek. Omdat de nieuwe juf alleen nog maar als invaller had gewerkt. Dit kon niet goed gaan.

Deze reactie heeft een voorgeschiedenis. In groep vijf gold de klas als een probleemklas: groot, druk en onrustig. De juf van dat jaar werd overspannen, er kwamen een paar invallers, de resultaten van veel kinderen leden hieronder, er ging zelfs een flink aantal leerlingen naar een andere school.

Op elke vraag kreeg ik een grote bek terug, in dat kleine uurtje. Waarschijnlijk was dat dezelfde grote bek die de juf ook kreeg, alle dagen van de week.

Dan was de reactie: ‘Eerst even dit...’ Of: ‘Ja, zo meteen...’ Of: ‘Echt niet!’

Dat jaar huisde in die klas een flinke groep kinderen die niks van anderen aannam, ook niet als ze iets vriendelijk gevraagd werd. Dat was de bagage waarmee de ouders hun kinderen naar school stuurden. Brutaliteit verpakt als mondigheid. Direct reageren en roepen. Vooral vanuit jezelf denken, niet naar het geheel kijken.

Opvallend: de ouders vroegen zich destijds niet af hoe die problemen ontstonden, alleen wie het op moest lossen: de school. Ik weet ook wel dat een overspannen juf niet ideaal is voor de klas, maar niemand stelde de vraag waarom zij overspannen was.

Wat ik destijds belangrijk vond: zorgen dat mijn dochter opgewassen was tegen de onrust, dat ze zich op zichzelf en haar schooltaken bleef richten, dat we rustig bleven. Elk jaar heeft ze een nieuwe meester of juf, de een beter dan de ander, en net als in het volwassen leven dat straks komt, heb je daarmee om te gaan. Hobbels in de weg kun je zelf nemen, als er werkelijke misstanden zijn trek ik aan de bel.

Sterke juf

Ik reageerde kort die maandagavond, ook per mail. Ik vroeg me af of bovenstaande moeders bekend waren met de nieuwe juf. Hadden ze slechte ervaringen met haar of hadden ze dingen over haar gehoord? Zonder werkelijke bezwaren een gesprek aanvragen met de school leek me voorbarig.

Meer kon ik er niet van maken. Antwoorden op mijn bezwaren-vraag heb ik nooit gekregen, wel een berichtje van de schoolleiding dat het fijn was ook een ander geluid te horen. De school reageerde trouwens kalm en goed, dezelfde avond nog. Toch was het krankzinnig. De mensen die onderwijs voor mijn dochter verzorgen moesten op maandagavond een reactie mailen over de indeling van de leerkrachten. En er zijn vijftien klassen, en die krijgen allemaal een nieuwe leerkracht, en in elke klas zitten paniekerige ouders die graag mailen.

Van die gedachte raakte ik in paniek.

Mijn oudste zoon, nu in de derde klas middelbare school, heeft zowel de overspannen juf, die tien jaar geleden heel capabel was, als de sterke juf meegemaakt. Ik dus ook. De kinderen en de school zijn de afgelopen tien jaar niet veranderd. De ouders zijn veranderd.

Reageren?

Vertrouwt u blind op de keuzes van de schoolleiding of mag je best assertief zijn als ouder? Of staat u zelf voor de klas? Laat het ons weten, in maximaal 120 woorden, via tijdpost@trouw.nl onder vermelding van uw naam en woonplaats.