Ouders betalen steeds meer aan de basisschool

Het basisonderwijs wordt duurder. Ouders geven elk jaar meer uit aan schoolreisjes en andere extra activiteiten voor hun kinderen op de basisschool. In 2006 moesten ouders nog gemiddeld per kind 38 euro per jaar betalen, in 2016 was dat 61 euro. Dat blijkt uit cijfers die Trouw opvroeg bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Onderwijs in Nederland is gratis, maar voor extra activiteiten als sinterklaasvieringen of schoolreisjes mogen scholen een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Scholen gebruiken die soms ook om koekjes en thee van te kopen op ouderavonden, of voor schooltuintjes.

Het is ouders niet altijd duidelijk dat die bijdrage niet verplicht is. Begin deze maand kwam een school in Oude-Tonge in het nieuws omdat die 50 euro ‘in rekening bracht’ bij ouders die niet wilden of konden meehelpen met het inzamelen van oud papier. In december wilde een school uit Hellevoetsluis zeven kinderen uitsluiten van het kerstdiner omdat hun ouders de ouderbijdrage niet hadden betaald. Na vragen van het AD werden ze toch toegelaten.

Grote verschillen

De verschillen tussen de bedragen die scholen vragen zijn groot. “Er zitten enorme uitschieters tussen”, zegt Hulsen. Sommige scholen vragen honderden euro’s per jaar, anderen houden het op enkele tientjes. Sommige scholen betalen schoolreisjes uit de pot met ouderbijdragen, andere scholen sturen voor elke activiteit apart een rekening. In de CBS-cijfers zitten zowel de ouderbijdragen als de kosten voor andere activiteiten.

De Inspectie voor het Onderwijs deed in 2014 voor het laatst onderzoek naar de ouderbijdragen in het basisonderwijs en concludeerde toen dat 8 procent van de scholen meer dan 50 euro vraagt per kind en 3 procent meer dan 100 euro. Het hoogste bedrag dat de inspectie in 2014 zag langskomen was 690 euro per jaar.

De PO-raad wil het liefst helemaal af van de ouderbijdrage. Het geld dat scholen van de overheid krijgen zou voldoende moeten zijn voor schoolreisjes en vieringen, aldus een woordvoerder. “Dat hoort ook bij onderwijs. Het is belangrijk voor kinderen. Als de bekostiging vanuit de overheid op orde is, zijn we ook af van de oplopende ouderbijdragen.”