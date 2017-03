Ouderen leven langer, zijn gezonder en rijker

Daarmee is het grootste verschil nog niet genoemd: het aantal 65-plussers. Twintig jaar geleden waren het er 2,1 miljoen, nu zijn het er een miljoen meer. Terwijl hun aantal dus met bijna 50 procent toenam, groeide de hele Nederlandse bevolking met slechts 10 procent.

Een groot kiezerspotentieel voor ouderenpartijen? Misschien. Maar als zulke partijen het moeten hebben van onvrede onder deze groep, valt dat nogal tegen: het overgrote deel van de 65-plussers is tevreden over zijn leven.

Levensverwachting

De cijfers, vanochtend bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek, geven daar ook genoeg reden toe, bijvoorbeeld op gezondheidsgebied. Hun levensverwachting is toegenomen: die van 65-jarige mannen met vier jaar, die van vrouwen met twee jaar. Ze leven langer in als goed ervaren gezondheid, zonder lichamelijke beperkingen. Weliswaar zijn ze vaker chronisch ziek, maar ook dat is volgens het CBS uit te leggen als goed nieuws: door betere screening komen ziekten eerder aan het licht en doordat ook behandelmethodes zijn verbeterd, worden mensen er ouder mee.

Gemiddeld hebben 65-plussers bijna 30 procent meer te besteden dan twintig jaar geleden

Ook als het om geld gaat, staan de 65-plussers van nu er beter voor dan die van twintig jaar geleden. Gemiddeld hebben ze bijna 30 procent meer te besteden (omgerekend naar het prijspeil van nu). Dat komt vooral doordat steeds meer vrouwen gewerkt hebben en daarom naast hun AOW ook een aanvullend pensioen krijgen.

Ziekten

Het aandeel 65-plussers dat een eigen huis heeft, is gegroeid, harder nog dan het eigenhuisbezit van jongere generaties, en daardoor is ook het vermogen van veel ouderen sterk toegenomen. De meesten hebben hun hypotheek bovendien grotendeels afbetaald.

Louter goed nieuws dus? Niet helemaal. Ongeveer 60 procent van de 65-plussers heeft te kampen met overgewicht, tegen ongeveer de helft twintig jaar geleden. Meer vrouwen zijn gaan roken en daardoor overlijden zij ook vaker aan longkanker. Die ziekte is nu onder oudere mannen én vrouwen doodsoorzaak nummer één. Oók vanwege het sterk afgenomen aantal hartinfarcten trouwens – wat weer goed nieuws is.