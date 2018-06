Ouderen genezen minder snel van een depressie dan jongeren

In de studie, vandaag verschenen in medisch vakblad The Lancet Psychiatry, volgden zij twee jaar lang zo’n duizend patiënten in de leeftijd van 18 tot 88. Zij bekeken het verloop. Zo peilden ze de ernst van de klachten op verschillende momenten en keken ze hoe vaak depressies chronisch leken.

Het grootste verschil zat tussen de jongste (tot dertig) en de oudste groep (vanaf zeventig). Bij zeventigplussers had een depressie vaker dan bij jongeren een chronisch karakter, dat wil zeggen dat zij ten minste driekwart van de tijd met de klachten kampten.

Oudere mensen met een depressieve stoornis worden nu vaak op dezelfde manier behandeld als jongeren. Dat werkt niet goed, vindt Schaakxs.

Volgens Roxanne Schaakxs, één van de vijf onderzoekers, zijn deze verschillen in leeftijd voor het eerst in detail in kaart gebracht. Het verband bleek lineair: als je ouder wordt, ongeveer vanaf veertig jaar, wordt het lastiger om van een depressie te herstellen. De klachten zijn soms lichter, maar houden wel langer aan.

Concrete oorzaak De vraag is natuurlijk hoe dat komt. Vooraf kon Schaakxs van alles opnoemen. Eenzaamheid misschien? Fysieke ongemakken? Chronische ziektes waarvan ouderen misschien meer last hebben? De wetenschappers betrokken al die verschijnselen in hun analyses. Maar die bleken de verschillen tussen jongeren en ouderen met een depressie niet te verklaren. Schaakxs: “Wij vonden het vreemd dat we geen concrete oorzaak konden vinden. Dat kan erop wijzen dat depressie als ziekte bij het ouder worden een andere vorm krijgt, waarbij standaardbehandelingen minder goed kunnen werken.” Behandeling van depressies moet beter op leeftijd worden afgestemd. Roxanne Schaakxs Schaakxs en haar collega’s hebben niet onderzocht of cognitieve achteruitgang misschien een rol speelt. “Het kan zijn dat mensen, naarmate zij ouder worden, de behandelingen minder goed begrijpen en daardoor ook minder snel herstellen. Ik kan natuurlijk alleen maar gissen, maar dat zou een verklaring kunnen zijn.” Oudere mensen met een depressieve stoornis worden nu vaak op dezelfde manier behandeld als jongeren. Dat werkt niet goed, vindt Schaakxs. “Behandeling van depressies moet beter op leeftijd worden afgestemd. Ouderen hebben vanaf het begin een intensievere behandeling nodig, omdat je al kunt voorspellen dat zij minder snel genezen.”