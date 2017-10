Oudere in een tehuis voelt zich net zo gezond als thuiswoner

Een kleine minderheid van beide groepen is positief over de eigen gezondheid, blijkt uit cijfers die het CBS vandaag publiceert.

Het zal niet verbazen dat 75-minners die thuis wonen, aanzienlijk positiever zijn over hun gezondheid dan leeftijdsgenoten die al naar het verpleeghuis zijn verhuisd. Die laatsten zijn daar immers niet voor niets. Twee derde van de thuiswoners vindt zichzelf gezond, tegenover niet veel meer dan een kwart van de bewoners van het verpleeghuis.

Maar hoe ouder men wordt, hoe kleiner het verschil. Ook dat is deels bekend: de thuiswoners worden immers een dagje ouder, met bijkomende gebreken. Maar opvallend is dat de bewoners van het verpleeghuis juist langzamerhand positiever worden over hun eigen gezondheid. Die leggen wellicht de lat inmiddels wat lager als de vraag naar hun ervaren gezondheid op tafel komt.

Tussen de 75 en 85 jaar is het verschil nog best groot - eenderde van de instellingsbewoners is positief, een ruime meerderheid van de mensen die nog thuis wonen.

Bij mensen die nog ouder zijn, is dat verschil dus vrijwel verdwenen. Het CBS vindt dat ook opmerkelijk, omdat bekend is dat degenen die thuis wonen, doorgaans minder lichamelijke klachten hebben. Aan de andere kant hebben de thuiswoners die echt oud zijn, steeds meer moeite met activiteiten als traplopen en zichzelf aankleden.

In 2016 woonden 116.000 mensen van 55 jaar of ouder langdurig in een verpleeg- of verzorgingshuis. Dat is 2 procent van alle 55-plussers. Dertig procent van deze instellingsbewoners is 90 jaar of ouder, drie kwart is een vrouw.

