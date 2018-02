Oude strijdmakkers keren zich tegen de president van Jemen

Separatisten van de Zuidelijke Transitieraad, die streven naar een onafhankelijke republiek in Zuid-Jemen, hebben het aan de stok met de wettige regering van president Abd Rabbuh Mansur Hadi. De separatisten veroverden deze week Aden, de belangrijkste stad van Zuid-Jemen, bijna geheel op de regering. Bij de nieuwe gevechten vielen tot nu toe minstens 36 doden.

Lees verder na de advertentie

Aanvankelijk vochten de separatisten zij aan zij met de regering tegen de Houthi-rebellen in Noord-Jemen. Zij kregen daarbij de steun van de Saudische coalitie. Maar in het weekeinde viel de alliantie uit elkaar: de separatisten eisten een nieuwe regering, maar president Hadi weigerde dat verzoek in te willigen. Daarop verklaarden de separatisten de regering de oorlog.

De ministers zijn gered door de Saudische militairen die het paleis bewaken

In korte tijd bestormden zij Aden en het presidentieel paleis, waar de ministersploeg van Hadi zich bevond - Hadi zelf verblijft in de Saudische hoofdstad Riyadh. De ministers werden gered door de Saudische militairen die het paleis bewaken. Na bemiddeling van de Saudiërs gaven de separatisten gisteren een aantal overheidsgebouwen terug aan de regering.

Bondgenoot van de Saudi's Vóór de hereniging van Noord- en Zuid-Jemen in 1990 vormde Aden de hoofdstad van het communistische zuiden. De overname van de havenstad is dan ook een flinke opsteker voor de separatisten, die streven naar de oprichting van een onafhankelijk Zuid-Jemen met Aden als hoofdstad. Saudi-Arabië is echter minder gelukkig met deze situatie. President Hadi is een belangrijk bondgenoot van de Saudiërs. De omverwerping van zijn regering in 2015 door de Houthi's vormde zelfs de aanleiding voor een Saudische interventie. Maar nu wordt de regering, die onder bescherming staat van de Saudische coalitie, bedreigd door haar eigen bondgenoten.