Oud-president Zuma is niet stil te krijgen

Twaalf dagen voor Kerst was hij daar opeens. Het karakteristieke ei-vormige hoofd van Jacob Zuma verscheen in een video op Twitter, onder een nieuw account: @PresJGZuma. “Hallo allemaal”, zei de ex-president van Zuid-Afrika. “Ik heb besloten met mijn tijd mee te gaan en me te mengen op dit belangrijke communicatieplatform. Want ik hoor dat veel mensen over mij praten...”

Sindsdien gooit Zuma er elke dag wel een tweet uit, en eens in de zoveel tijd een nieuw filmpje. Daarin gaat hij meestal in op de actualiteit. En dat vindt de huidige president Cyril Ramaphosa niet prettig, want de standpunten die Zuma inneemt in zijn video’s, wijken nogal eens af van die van de regering.

Ramaphosa heeft Zuma deze week dan ook om een onderling gesprek verzocht: een standaardpraatje, meldt regeringspartij ANC. Maar niemand in Zuid-Afrika gelooft dat.

Radicale veranderingen

Het verzoek tot een gesprek kwam snel nadat Zuma een video postte over de gevoelige kwestie van de landherverdeling. Al tijden woedt er een felle discussie in Zuid-Afrika of land moet kunnen worden onteigend zonder de eigenaar daarvoor financieel te compenseren. De witte kolonisator heeft vroeger het land gestolen, zo is de redenering, die moet het ook gratis weer teruggeven. Ramaphosa laat momenteel een commissie de mogelijkheid tot een grondwetswijziging onderzoeken. Maar een voorstander van heel radicale veranderingen is hij zelf niet, want die zouden het eigendomsrecht kunnen aantasten. En telkens wanneer dat wordt geopperd, schrikken buitenlandse investeerders paniekerig terug.

Op Twitter vertelde Zuma op 2 januari aan zijn inmiddels al ruim 160.000 volgers dat hij wél vindt dat veel landbouwgrond zo snel mogelijk zonder compensatie moet worden genationaliseerd. Daarmee schurkt hij nadrukkelijk aan tegen de links-populistische oppositiepartij Economic Freedom Fighters (EFF).

Niet voor niets prees hij in een eerder filmpje ook al het talent van EFF-leider Julius Malema. Dat mag verrassend heten, want uitgerekend Zuma zette Malema in 2012 uit het ANC. En Malema was, nadat hij de EFF had opgericht, zijn felste tegenstander. Zuma lijkt met zijn video’s vooral de linkervleugel van het ANC te willen ophitsen. Hij probeert zo interne verdeeldheid te zaaien in aanloop naar de verkiezingen later dit jaar.

Zuma heeft baat bij enige chaos binnen de regeringspartij. Onder Ramaphosa doet het ANC het opeens weer goed in de peilingen. Als de president het verlies bij de komende verkiezingen beperkt, zal dat zijn ingezette anti-corruptiekoers een grote impuls geven. In dat geval zullen er waarschijnlijk maar weinig (corrupte) bondgenoten van Zuma overblijven in Ramaphosa’s nieuwe regering.