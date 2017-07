Oud-korpschef Gerard Bouman (64) overleden

Bouman is volgens een verklaring van de familie niet meer bijgekomen uit de diepe slaap waarin hij raakte na een zwaar hartinfarct, dat hem trof op een vakantie in de Verenigde Staten.

In de verklaring vragen de nabestaanden de media afstand te betrachten. "Wij willen Gerard in alle kalmte en vrede begeleiden naar zijn laatste rustplaats'', laat zijn familie weten.

De 64-jarige Bouman begon als 17-jarige bij de Rotterdamse gemeentepolitie en was van 2013 tot begin vorig jaar de eerste korpschef van de Nationale Politie. Hij bereidde als kwartiermaker de vorming van het korps voor. Bij zijn afscheid in januari 2016 werd Bouman benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau.

Misstanden In verband met Boumans gezondheidstoestand werd in juni de presentatie van een het onderzoeksrapport naar misstanden bij de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de Nationale Politie uitgesteld. Een commissie deed onderzoek naar geldverspilling bij de COR tussen 2011 en 2016. Daarbij werd niet alleen de rol van Bouman bekeken, maar ook die van de oud-ministers Ard van der Steur en Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie). Zijn hele leven heeft in het teken gestaan van de publieke dienst en de politie in het bijzonder. Erik Akerboom, Korpschef Nationale Politie De conclusies van dit rapport zouden weergeven dat niet is gebleken dat de toenmalige korpschef de COR heeft omgekocht. In maart schortte Bouman zijn medewerking aan het onderzoek op. Hij vond dat een lid van de onderzoekscommissie bevooroordeeld was. De huidige minister van Veiligheid en Justitie, Stef Blok, spoorde Bouman destijds aan om vooral wél aan het onderzoek mee te werken "omdat het om gemeenschapsgeld gaat en het een belangrijk onderwerp is''.

Akerboom De huidige korpschef van de Nationale Politie, Erik Akerboom, laat in een reactie weten aangeslagen te zijn door het overlijden van Bouman. "In het hele korps wordt met verslagenheid gereageerd op het overlijden van Gerard Bouman. Zijn hele leven heeft in het teken gestaan van de publieke dienst en de politie in het bijzonder. Hij heeft met enorm veel energie en collegialiteit, ook met veel strijd en tegenwind, de Nationale Politie neergezet. Daar verdient hij veel respect voor. Namens de collega's wens ik zijn familieleden alle sterkte. Zij kunnen op ons rekenen bij het verwerken van hun grote verdriet.'' Lees ook: Gerard Bouman heeft er genoeg van een blikvanger te zijn

