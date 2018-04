Organisaties vragen Tweede Kamer een beter plan voor arbeidsgehandicapten

Wat het kabinet voorstelt, helpt hen niet aan de slag, meent het Centraal Planbureau. Alleen de werkgevers geloven nog in de aanpak van VVD-staatssecretaris Tamara van Ark van sociale zaken.

De Tweede Kamer organiseerde een hoorzitting over het plan van het kabinet om de regels voor het belonen van arbeidsgehandicapten te veranderen. Het leverde een reeks kritische opmerkingen op. Het Centraal Planbureau berekende dat het plan van het kabinet geen extra werkgelegenheid oplevert, terwijl dat juist het centrale doel is van staatssecretaris Van Ark.

Het College voor de Rechten van de Mens betoogt dat er ‘geen goede reden is voor achteruitgang van het inkomen’. De arbeidsgehandicapten zelf vrezen dat zij ‘tweederangswerknemers’ worden en zijn bang voor chaos en schulden als zij naast hun baantje zelf een aanvullende uitkering moeten aanvragen.

Het vorige kabinet sprak met werkgevers af dat zij banen beschikbaar stellen voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Omdat deze arbeidsgehandicapten minder productie leveren, krijgen werkgevers nu nog een deel van het loon vergoed (‘loonkostensubsidie’) van de gemeente. Het huidige kabinet wil dat arbeidsgehandicapten dit bedrag zelf gaan ophalen bij de gemeente in de vorm van een aanvullende uitkering (‘loondispensatie’). Deze aanvulling vervalt voor mensen die geen recht hebben op een uitkering, omdat ze bijvoorbeeld een werkende partner hebben. Ook bouwen ze geen pensioen en WW-rechten meer op.

Dat bepleit ook Egbert Lichtenberg van Cedris, organisatie van sociale werkplaatsen. Zijn advies aan de Tweede Kamer luidt: kijk waar de huidige regels tot problemen leiden en los die op. Want in het algemeen zijn werkgevers tevreden over de huidige regels, zo blijkt uit een onderzoek dat Cedris liet uitvoeren. Lichtenberg: “Maak een aantrekkelijker en eenvoudiger systeem. De voorstellen van het kabinet zijn daarvoor het verkeerde recept.”

Ook de subsidieregels zijn te complex, stelt Harry van de Kraats, directeur sociale zaken. “Wij hebben eenvoudige regels nodig.” Het voorstel van het kabinet kan daarbij helpen, want als werkgevers minder zorgen hebben, gaan zij meer mensen aan het werk helpen. Daarbij zien werkgevers al hun werknemers als volwaardig, signaleert hij: “Essentieel is dat het voor werkgevers eenvoudiger wordt om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Wij willen af van de bureaucratie.”

En: 'Minder geld krijgen voor hetzelfde werk, dat motiveert niet'

Tom Hamoen (31) heeft aan arbeidsbeperking en werkt ruim twee jaar 25 uur per week als ondersteunend ambtenaar bij Rijkswaterstaat in Delft. Hij is blij met zijn werk en met zijn collega's, maar hij maakt zich zorgen over de kabinetsplannen over de loondispensatie.