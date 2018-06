Organisaties eisen uitstel inlichtingenwet bij de rechter

De nieuwe inlichtingenwet moet tijdelijk buiten werking worden gesteld. Eerst moeten noodzakelijke wijzigingen worden doorgevoerd, vinden twaalf organisaties, waaronder Bits of Freedom, Greenpeace en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Ze stonden gisteren tegenover de staat in een kort geding in de Haagse rechtbank.

Het kabinet heeft besloten de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) al per 1 mei in te laten gaan. Dat terwijl er nog wetswijzigingen aankomen waar de Tweede en Eerste Kamer zich over mogen uitspreken. Dat de wet ondertussen al wel van kracht is, noemen de organisaties de verkeerde volgorde.

Die organisaties hebben ook moeite met de inhoud van de wet. Vooral met het grootschalig verzamelen van gegevens uit het internetverkeer door de algemene en militaire inlichingendiensten AIVD en MIVD, door tegenstanders ook wel het sleepnet genoemd. Ook ageren zij tegen het verzamelen van informatie via informanten, het hacken van derden om bij het doelwit te komen en het doorgeven van gegevens aan buitenlandse diensten.