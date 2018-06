Oranje doet niet mee. Dan kies je toch gewoon een ander favoriet land?

Bij de familie Govers op nummer 21 staat de deur altijd open, ook deze avond. Buiten wappert de vlag van Ajax. Wilma Govers (58 jaar) zit op de bank een shaggie te draaien. Het was Govers die op het idee kwam om elk huis te versieren met de vlaggetjes van een deelnemend land. "Er was een buurtbijeenkomst over hoe we een groep overlast gevende jongeren moesten aanpakken. Toen dacht ik: het WK komt eraan, waarom laten we die jongens de buurt niet versieren?" Het idee voor de vlaggetjes werd zo onderdeel van een breder plan om de overlast gevende jeugd meer bij de buurt te betrekken.

Deze avond is het nog rustig in de Van Mansfeldstraat in Zevenbergen. Kinderen spelen op de stoep, een kat steekt de straat over. Sommige buurtbewoners genieten op een bankje in de voortuin van de zon. Het is een hechte buurt: vaak komen de bewoners bij elkaar over de vloer om een kopje koffie of een biertje te drinken.

We zullen goed moeten overleggen welke wedstrijden we gaan kijken, maar het wordt sowieso gezellig Lizette de Wijs

Het vlaggetjesplan sloeg direct aan bij de andere bewoners in de Van Mansfeldstraat, een volksbuurt met rijtjeshuizen uit de jaren zeventig en een speeltuintje. Als Nederland wel mee had gedaan, waren de Van Mansfeldstraat en de aangrenzende Darincstraat al lang volledig oranje gekleurd. Die gezellige Oranjesfeer wordt nu gemist.

Vlaggetjes Een Brabander laat zich een feestje echter niet ontzeggen, en dit was een manier om met elkaar het WK toch te beleven. Op aansporen van Govers koos iedereen een land, Wilma nam vervolgens de bestelling op en kocht de vlaggetjes. De jongeren versierden de huizen en tuintjes volgens afspraak, met wat hulp van buurman Marco van nummer 15. Iedere bewoner heeft zo zijn redenen om voor een bepaald land te kiezen. Zelf koos Govers voor Denemarken. Ze is een ras-Ajacied en bij de Deense nationale ploeg zitten veel (oud)spelers van Ajax: "Denemarken is Ajax, dus die keuze was gauw gemaakt". Een ander huis koos voor Argentinië, omdat ze daar groot fan zijn van Lionel Messi. De Turkse overbuurman wilde graag Turkije. Dat land doet helemaal niet mee, maar toch wappert de Turkse vlag nu boven de Darincstraat. "Hij wilde zo graag, dus dan doen we daar niet moeilijk over." Als Oranje op een groot toernooi speelt, kijken de bewoners van de Van Mansfeldstraat en de Darincstraat altijd samen naar de wedstrijden. De televisie wordt buiten gezet met een bank en stoelen, met wat hapjes en een biertje erbij. Gaat dat nu ook gebeuren? Waarschijnlijk wel, zegt buurvrouw Lizette de Wijs. "We zullen goed moeten overleggen welke wedstrijden we gaan kijken, maar het wordt sowieso gezellig." De tekst gaat verder onder de afbeelding Amanda de Ridder © Merlin Daleman

Ik heb een speciale band met Portugal, een erg goed voetballand Amanda de Ridder (66) huisnummer 8. Steunt: Portugal "Nu het Nederlands elftal niet meedoet aan het WK, was het voor mij niet moeilijk kiezen, want ik heb een speciale band met Portugal. Ik kom er vaak, mijn ouders hebben er gewoond en mijn zusje woont er nog steeds. En Portugal is gewoon een ontzettend goed voetballand! Ze hebben ook mijn favoriete speler, Cristiano Ronaldo. Mijn andere zusje woont in Frankrijk, daarom heb ik ook een paar Franse vlaggetjes opgehangen." De tekst gaat verder onder de afbeelding Lizette de Wijs © Merlin Daleman

De Belgen zijn erg vriendelijk en Vlaams is zo'n prachtige taal Lizette de Wijs (47) huisnummer 11. Steunt: België "Als Oranje speelt zit ik aan de buis gekluisterd. De oranje versieringen liggen nu helaas boven op zolder, dat vind ik wel jammer. Het wordt een rustiger WK dit keer, maar daarom niet minder gezellig. Bij de versieringen heb ik voor België gekozen. Ik kom erg graag in België. De Belgen zijn ontzettend vriendelijk en ik vind het Vlaams zo'n prachtige taal. En ze zijn ook nog ons buurland." De tekst gaat verder onder de afbeelding Marco Koogje © Merlin Daleman

Welk land moeten we kiezen? Duitsland, riepen onze jongens. Marco en Moniek Koogje (beiden 37) huisnummer 15. Steunen: Duitsland Moniek: "Eigenlijk wilden we Griekenland kiezen, ons favoriete vakantieland, maar helaas doen zij ook niet mee aan het WK. Toen we aan onze kleine jongens vroegen welk land we dan wel moesten kiezen, klonk het in koor: 'Duitsland!' Ze hebben namelijk een vriendinnetje met Duitse roots dat vaak mooie verhalen over dat land vertelt." Marco: "Ze hebben ook nog eens een heel erg goed team."

