Opvallend veel inwoners van Limburg, Brabant en Zeeland zijn ontevreden over hun gezondheid

Opvallend veel inwoners van Limburg, Brabant en Zeeland zijn ontevreden over hun eigen gezondheid. Dat blijkt uit een analyse van het CBS over de ‘ervaren gezondheid’ per gemeente, die vandaag verschijnt. Het CBS stelde ruim 400.000 Nederlanders de vraag: ‘Hoe is het over het algemeen met uw gezondheid?’ Wie in het noorden en oosten van het land woont, reageert daarop vaker met ‘goed’ of ‘zeer goed’.

In gemeenten als Rucphen in Brabant en Echt-Susteren in Limburg omschrijft meer dan een derde van de inwoners zijn gezondheid als ‘slecht’, ‘zeer slecht’ of ‘gaat wel’. Gemiddeld in Nederland is dat minder dan een kwart.

De cijfers komen uit een groot gezondheidsonderzoek uit 2016, dat het Centraal Bureau voor de Statistiek iedere paar jaar doet. Het is voor het eerst dat onderzoekers uit die data het ‘gezondheidsgevoel’ per gemeente naar boven halen. “Dat is een heel goede thermometer voor allerlei zaken die te maken hebben met gezondheid”, zegt KlaasJan Hajema, vanuit de GGD Zuid-Limburg betrokken bij het onderzoek. “Ook als je je bijvoorbeeld minder fit voelt door overgewicht, telt dat mee.” Hoe gezond mensen zich voelen, hangt samen met opleidingsniveau, inkomen, leeftijd en met hun herkomst, bijvoorbeeld uit een migratieachtergrond. Dat was al bekend. De onderzoekers corrigeerden daarom de cijfers voor verschillen in bevolkingssamenstelling tussen de gemeenten. Ook wogen ze mee hoeveel mensen met een langdurige ziekte of een beperking ergens wonen: in sommige gemeenten zijn dat er meer, doordat daar zorginstellingen zitten.

Na die berekeningen worden de verschillen tussen de gemeenten kleiner. Rotterdam en de regio Oost-Groningen verdwijnen als negatieve uitschieters. Maar dat geldt niet voor de gemeenten in de drie zuidelijke provincies.

Waarom zuiderlingen zo negatief zijn over hun gezondheid? “Dat is de hamvraag die resteert”, zegt CBS-onderzoeker Tanja Traag. “Er spelen factoren die we nog niet kennen of niet kunnen meten, dus we weten het niet. Dit is iets waar de lokale GGD’en dieper in kunnen duiken.”

Klaaggedrag Kan het zo zijn dat zuiderlingen gewoon meer zeuren? “Die hypothese hoor ik al heel lang, maar ik heb nog geen hard onderzoek naar klaag­gedrag gezien”, zegt Hajema van de GGD Zuid-Limburg. “Mensen hebben hier ook gewoon meer reden tot klagen. Ze gaan eerder dood, dus er is echt een probleem.” Hajema denkt dat dat onder andere te maken heeft met langdurige armoede in de regio, slechtere psychische gezondheid en een slechtere leefstijl. “Er is hier al heel lang een ongunstige mix.”