Optreden tijdens de Superbowl kan de nekslag zijn voor een artiest

De showbizzwereld is een mijnenveld geworden. Neem nou het pauzenummer van de Super Bowl – de American Football-finale die afgelopen zondag werd gespeeld. Ooit stonden artiesten in de rij om dat halfuurtje te vullen met een spectaculaire show – hoge kijkcijfers verzekerd. Maar dit jaar wilde niemand.

Aanleiding was de controverse rond Colin Kaepernick, de footballspeler die knielde tijdens het volkslied uit woede over het politiegeweld tegen Afro-Amerikanen. Dat protest leverde hem veel lof op, maar ook knetterende en soms onsmakelijke kritiek, niet in de laatste plaats van zijn president. Colin speelt al twee seizoenen niet meer, hij weet zeker dat hij geboycot wordt door de sportwereld. Uit solidariteit weigerden de zangeressen Rihanna en Cardi B. op te treden tijdens de Super Bowl.

Een mooie geste natuurlijk, maar daarmee was het pauzenummer opeens politiek geworden. Andere grote sterren bedankten schielijk voor de eer en pas na een eindeloze belronde hapte de band Maroon 5 toe. Niet slim. Want hoe hard leadzanger Adam Levine ook riep dat hij een muzikant is en geen politicus, door op te treden is hij gebrandmerkt. Tot overmaat van ramp zette de band een weinig spectaculaire show neer die vervolgens genadeloos werd afgefikt door de critici.

Geen presentator bij de Oscars

Ook de Oscar-uitreiking is geen feestje meer. Voor het eerst in dertig jaar zal de show door niemand gepresenteerd worden. Komiek Kevin Hart zou gastheer zijn. Hij leek de ideale kandidaat: jong, grappig en Afro-Amerikaan. Dat kon het doorgaans sneeuwwitte en bedaagde Oscar-evenement goed gebruiken. Maar het nieuws was nog nauwelijks bekend of iemand had in het oeuvre van de komiek een paar oude grappen gevonden die niet bepaald vleiend waren voor homo’s.

Ellen DeGeneres probeerde te bemiddelen. © EPA

Niet lollig en niet meer van deze tijd, vond ook Kevin zelf. Hij maakt zulke grappen niet meer, hij wil mensen juist bij elkaar brengen, zei hij. Maar onder een spervuur van kritiek trok hij zich terug als presentator. Dat zinde collega-komiek Ellen DeGeneres niet. Het boegbeeld van de Amerikaanse homogemeenschap probeerde te bemiddelen, onder het motto: ‘Iedereen verdient een tweede kans’. Kevin was geroerd, maar vastbesloten. Dus worden over twee weken de Oscars aan elkaar gepraat door tientallen acteurs. Gevalletje risicospreiding.

Tweede kansen: een ontzettend sympathiek idee van Ellen, maar ze moet toch weten dat die een jaar of wat geleden zijn afgeschaft? Wat dat betreft was het buitengewoon onverstandig van acteur Liam Neeson dat hij afgelopen week in een interview het boetekleed aantrok. Veertig jaar geleden had hij een racistische wraakfantasie gekoesterd, vertelde hij vol schaamte. Een vriendin van hem was verkracht door een zwarte man en uit woede had hij een week lang gezocht naar een aanleiding om een willekeurige zwarte man af te tuigen. “Afschuwelijk, dat ik zo dacht”, stelde hij vast.

Liam Neeson had beter zijn mond kunnen houden. © AP

Inderdaad vreselijk. Zijn jeugd in Noord-Ierland had hem nogal besmet, qua denken over wraak en vergelding, vulde hij aan. Maar hij had ervan geleerd. Een schokkend, maar interessant inzicht, kun je zeggen. Maar die uitwerking had Liams openbare biecht niet. Er brak weer een storm van verontwaardiging los, kort samen te vatten als: eens racist, altijd racist. De galapremière van zijn nieuwe film werd afgelast. Welke collega had ook nog over die rode loper gedurfd?