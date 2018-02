Oppassen, mantelzorg: ook bij ouderen dreigt de burn-out

Een online wereld waarin belasting- en pensioenzaken digitaal geregeld moeten worden, oppassen op de kleinkinderen omdat hun eigen kinderen meer moeten of willen werken. En intensieve zorgtaken, bijvoorbeeld voor een zieke partner. Het zijn niet alleen drukke twintigers en dertigers die kampen met burnout-klachten, met hun flexcontracten en de druk om zich zo gelukkig mogelijk te presenteren op sociale media. Ook bij ouderen zegt het lichaam soms dat het genoeg is geweest, wat zich soms uit in verhoogde bloeddruk, slaapproblemen en snel geprikkeld zijn.

In een vergrijzend Nederland wordt de vraag steeds relevanter: hoe staat het met de ouden van dagen? Hoeveel van hen kampen met stressklachten of zelfs een burn-out? Vermoedelijk zijn de oorzaken anders dan bij overwerkte twintigers en dertigers. Maar wat zijn die oorzaken dan?

Daar zijn amper cijfers over. Volgens hoogleraar en psychiater Witte Hoogendijk van het Erasmus MC komt dat omdat de redenen van een burn-out pas sinds kort ook in de privésfeer gezocht worden, niet zozeer op werk. “En ouderen zijn natuurlijk minder met betaald werk bezig, terwijl ze in de privésfeer wel degelijk stress kunnen hebben.”

Vaker vrouwen

Trouw vroeg ouderen uit het panel van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) naar hun stressbeleving. En naar hun werkzaamheden, zowel in dienstverband, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Ruim vierduizend mensen vulden de vragenlijst in, waarvan meer dan de helft boven de zeventig jaar. Representatief voor álle Nederlanders op leeftijd is het niet. Zo reageerden hier ouderen die over internet beschikken, in theorie zou dat een stressgevoeliger groep zijn dan ouderen in het algemeen. Toch geeft het een kijkje in de wereld van de gestresten op leeftijd.

Ongeveer één op de tien ondervraagden met verplichtingen (vrijwilligerswerk, mantelzorg, oppassen of betaald werk) zegt zoveel stress te ervaren dat zijn functioneren erdoor in het geding is. Beduidend meer vrouwen hadden daar last van. Deze groep mensen zit het meest in de mantelzorg, gevolgd door vrijwilligerswerk. Oppassen staat minder vaak in hun agenda. Overigens zegt van degenen zónder verplichtingen ook bijna één op de tien stress te ervaren, maar dan van de leegte in hun leven.

Na het invullen hadden ze de mogelijkheid om anoniem een toelichting te geven. Een vrouw van 87 schrijft dat ze zou willen minderen met haar vrijwilligerswerk, maar dat ze geen vervangers kan vinden. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend, schrijft een ander in kapitalen. Iemand anders vindt dat er steeds minder ruimte is om eens iets te vergeten of een klacht te formuleren. Protocol gaat nu voor inhoud, dat frustreert hem. Weer anderen geven een lijstje van lichamelijke klachten waar zij mee kampen; van slechtziendheid tot eksterogen.