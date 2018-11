Oplossen in water of composteren? De uitvaartbranche wil wel

Wie zit er het meest te wachten op meer mogelijkheden en vrijheid in het uitvaartwezen? Vooral de uitvaartondernemers. Zij zijn het die vragen om futuristische nieuwe mogelijkheden van lijkbezorging. “Klanten en nabestaanden hoor je er niet over”, zegt Jolien van der Kooij van Netwerk Uitvaartvernieuwers.

Nu zijn er volgens de wet maar een paar opties: begraven, cremeren of ontleed worden door de medische wetenschap. Meer mag niet, terwijl er veel alternatieven zijn: van oplossen in heet water tot composteren. D66 wil er discussie over en onderzoeksinstituut TNO liet eerder dit jaar al weten dat deze methoden veilig genoeg zijn voor gebruik.

Cremeren kost veel energie en begraven neemt veel ruimte in beslag

Het grote voordeel: oplossen of composteren is duurzamer dan cremeren, wat veel energie kost, of begraven, wat veel ruimte in beslag neemt. Toch hoort Van der Kooij nooit iemand vragen naar andere opties dan de traditionele uitvaarten.

Maar aanbod creëert vraag, blijkt uit eerdere uitbreidingen van het assortiment. “Zo vroeg ook niemand uit zichzelf of de uitvaart misschien op een andere locatie kon. Nu bieden uitvaartondernemers deze aan in restaurants, theaters en voor wie veel geld heeft zelfs in Artis. Dat doet het nu heel goed.”

Oude Citroën Haar collega Meta Stevens zag iets vergelijkbaars in het vervoer. “Bijna niemand wist dat dat helemaal niet per se met een lijkwagen hoeft. Nu uitvaartondernemers duidelijker maken dat iemand best in zijn favoriete oude Citroën kan, maken veel mensen daar gebruik van.” Zoiets verwachten de twee ook met mogelijkheden een overledene te laten oplossen in heet water met kaliumhydroxide (resomeren) of die tot compost te laten verworden. Dat laatste spreekt Van der Kooij erg aan. “In sommige plekken in België mag dat binnenkort waarschijnlijk al. Het lichaam van de overlevende komt dan in een veldje te liggen op een bed van houtsnippers. Daaroverheen een ecologisch laken en een chemische stof die het verteren doet versnellen.” Een paar weken later krijgen nabestaanden dan potgrond terug. “Het lijkt mij heel fijn om uiteindelijk in de tuin van mijn zus te belanden.”

Moslims blij met uitvaart binnen 24 uur Voorzitter Ibrahim Wijbenga van Stichting Islamitisch Begrafeniswezen is vooral blij voor families die door de eventuele wetswijziging binnen 24 uur na het overlijden mogen overgaan tot begraven. Veel moslims en joden hechten daaraan, maar nu kan dat niet zonder dat er een officier van justitie aan te pas komt. Een begrafenis tussen 24 en 36 uur na het overlijden is al makkelijker, daar is slechts een verlof voor nodig van de gemeente. “De meeste uitvaarten die wij regelen zijn nu 24 uur en één minuut na het overlijden. Dat hoeft straks misschien niet meer.”

