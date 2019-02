Ophef over aannamebeleid van Britse universiteiten waar schooldiploma's overbodig zijn

Gisteren maakte de Ucas, het centraal aanmeldpunt voor universiteiten, cijfers bekend waaruit bleek dat wat eerst voor een handvol studenten gold, in drie jaar tijd tot enorme proporties uitgroeide.

Zo bleek dat één op de drie mensen die zich in 2017 op universiteiten aanmeldden, van die universiteiten op zijn minst één aanbod kreeg om meteen te mogen studeren, zonder eerst eindexamencijfers te laten zien. Tien universiteiten lieten meer dan de helft van de studenten zonder eindexamenvoorwaarde toe.

Scholieren die al wisten dat ze een plek hadden, deden minder hun best bij het eindexamen

Het is in het Verenigd Koninkrijk gebruikelijk dat aankomende studenten zich al bij universiteiten aanmelden voor ze eindexamen hebben gedaan. Ze sturen dan bijvoorbeeld rapporten mee. De universiteit of universiteiten waar ze graag willen studeren, laten vervolgens weten dat ze wel of niet zijn aangenomen. Vaak krijgen studenten een brief dat ze een plek hebben, op voorwaarde dat ze bepaalde cijfers halen op hun eindexamen.

Drastisch Om zo veel mogelijk eerstejaars te lokken, blijkt dat een aantal universiteiten die voorwaarde nogal drastisch heeft laten vallen. Zo liet de universiteit van Suffolk meer dan 80 procent van haar studenten toe zonder naar een diploma te vragen en St. John in York 79 procent. Vorig jaar werden er 117.000 plekken op een dergelijke manier aangeboden, terwijl dat drie jaar geleden nog drieduizend waren. Vooral minder prestigieuze universiteiten wisten op deze manier studenten binnen te krijgen. Uit nader onderzoek blijkt nu dat de studenten die al wisten dat ze een plek op een universiteit hadden, minder hun best deden bij hun eindexamen. Een aantal universiteiten besloot gisteren meteen te stoppen met het aanbieden van de onvoorwaardelijke plaatsen. De universiteit van Bolton, waar vorig jaar nog driekwart van de studenten zonder eindexamencijfers te hoeven overleggen was aangenomen, gaat daar volgend jaar weer wel om vragen. Ook de meer prestigieuze universiteit van Nottingham, waar een tiende van de studenten geen cijfers hoefde in te leveren, gaat ermee stoppen. Ook St. John in York besloot voor volgend jaar veel minder onvoorwaardelijke plekken te reserveren. De praktijk is omstreden, omdat studenten er op de langere termijn weinig mee geholpen zijn. Vaak moeten ze hun eindexamencijfers na hun studie weer laten zien aan werkgevers. Lage cijfers zijn dan niet in hun voordeel. Leraren zeggen dat het bovendien de sfeer in eindexamenklassen verpest: er ontstaan groepen kinderen die heel hard moeten blokken versus anderen die een toelating al op zak hebben.

