Op pad met de deurwaarder: 'Ik zag een eettafel staan, maar geen stoelen. Vreemd'

"En daar moet een deurwaarder voor komen?", vraagt de vrouw in de deuropening van het statige huis aan Paul Otter. Haar man heeft niet betaald voor de inschrijving van een investeringsmaatschappij bij de Kamer van Koophandel. Die 50 euro zijn nu verhoogd met 90 euro. Ook omdat Otters werkgever Syncasso, een van de grootste deurwaarderskantoren van het land, is ingeschakeld.

Otter (56), gekleed in een overhemd met korte mouwen, gaat niet in op de vraag, maar nadat de vrouw hem 'succes verder vandaag' heeft toegewenst haalt hij in zijn auto de schouders op. "Deze man heeft toch meerdere herinneringsbrieven gekregen." Het lijkt er op dat wie in zo'n kapitaal pand woont, toch wel 50 euro kan ophoesten. "Maar daarin kun je je vergissen", zegt Otter als om de hoek nog grotere huizen opdoemen.

Hij heeft bij deze schuldenaar ook, net als hij bij iedereen doet, even naar binnen gegluurd. "Ik zag wel een eettafel staan, maar geen stoelen. Vreemd. Mensen kunnen hun werk verliezen, gaan scheiden: het zijn dingen die ons allemaal kunnen overkomen. En kijk naar de psychologie van de commercie, van de banners waarop je klikt op internet met voordelige aanbiedingen die alleen vandaag nog gelden. Ik denk dat binnen tien jaar die commercie wettelijk aan banden moet worden gelegd."

Een kwart van de debiteuren heeft een IQ onder de 85. Men weet dat vaak goed te verhullen, maar we zijn er nu beter op bedacht dan vroeger. Paul Otter, gerechtsdeurwaarder

Jip-en-janneketaal Toch blijkt de klantenkring van Otter vooral in flats te wonen. Zoals de stevig gebouwde man die, na enig aandringen, opendoet enkel gekleed in een handdoek rond zijn middel. "Ja, ik ga het regelen", zegt hij tegen Otter over de studieschuld bij Duo, 5000 euro. "Heeft u nog meer schulden?", wil de deurwaarder weten. "Ja, de zorgverzekering. En een paar kleine." Otter geeft raad: "Betaal eerste die kleinere, en tref een regeling met de andere schuldeisers. Wat u vooral niet moet doen, is helemaal niet reageren. Iedere keer als iemand zoals ik langskomt, kost u weer extra geld." Op de kaartjes die Syncasso aan de dwangbevelen hecht, staat die boodschap in jip-en-janneketaal uitgelegd. "Wij hebben meegewerkt aan onderzoek waaruit bleek dat de helft van de debiteuren een laag taalvermogen heeft", zegt Otter. "En ongeveer een kwart is verstandelijk beperkt, heeft een IQ onder de 85. Men weet dat vaak goed te verhullen, maar we zijn er nu beter op bedacht dan vroeger."

Drone Dit jaar werd bekend dat de wet op het innen van schulden, nog grotendeels uit 1838, wordt aangepast. Wat echt nodig is voor het leven, kan niet meer in beslag worden genomen, evenals dingen die niet verkoopbaar zijn. "Een mager voorstel", oordeelt Ton Jongbloed, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. "Ik zou erin hebben verwerkt dat je ook op moderne manieren beslag kunt leggen. Denk aan de drone waarmee je als deurwaarder ook aan de achterkant van een portiekflat kunt zien wat er eventueel aan waardevolle spullen staan." Eind vorig jaar oordeelde sociologe Marjolein Odekerken dat deurwaarders hun bemiddelende rol dreigen te vergeten in de commerciële omgeving waarin ze werken. Ze volgde voor haar proefschrift een aantal deurwaarders en zag bij hen ook gedrag dat zorgde voor escalatie aan de deur, zoals het direct stellen van de eis zonder contact te maken. Maar het beeld van Dreverhaven - de nietsontziende deurwaarder uit het verfilmde boek 'Karakter' van Bordewijk - is volgens Paul Otter al lang verleden tijd. "Natuurlijk moeten wij contact maken met mensen, rekening houden met hun omstandigheden. Als ik iemand kan helpen om alsnog naar de schuldhulpverlening te stappen, zal ik dat zeker doen. Er is voor ons verplichte bijscholing en communicatie is daar sinds een paar jaar een volledig onderdeel van. Er is zeker wat te verbeteren. Maar soms is een schrikeffect nodig. Een deel van de mensen fraudeert: die hebben echt wel geld."

Door de kier Deze ochtend bezoekt Otter een werkgever waar hij aankondigt dat die een deel van het loon van een schuldenaar zal moeten inhouden. Door de kier van een flatdeur geeft hij een bevelschrift aan een jong kind van wie de moeder niet thuis is - in een enveloppe, dat wel. Zijn laatste klanten voor de lunch zijn een man en een vrouw die sterk achterlopen met de huurbetaling. De man doet open. "Ja, we gaan het regelen", belooft hij Otter. In joggingbroek, zijn ogen opvallend uitpuilend en onrustig kijkend. Een verslaving is nooit uit te sluiten, bevestigt Otter later in de auto. "Ik hoop dat ze nu wel aan de afspraken voldoen. Anders moeten we toch tot huisuitzetting overgaan en dat wil niemand. Geloof me, ook ik niet."

