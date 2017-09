Op Landelijke Urinoirplasdag demonstreren vrouwen tegen tekort openbare toiletten

Eigenlijk had de groep gisteravond al willen protesteren met een plasactie bij het urinoir op het Leidseplein in Amsterdam. Daar werd de 23-jarige Geerte Piening onlangs beboet voor wildplassen toen ze 's nachts tussen twee geparkeerde auto's ging zitten. Volgens de rechter was die boete terecht, en had Piening het mannenurinoir moeten gebruiken. "Dat is misschien niet prettig, maar het zou wel kunnen", oordeelde hij daarover.

De woede hierover is zo groot bij de leden van de Actiegroep Zeikwijven!, dat de demonstratie op het Leidseplein wegens de verwachte massale opkomst, en bijbehorende overlast, moest worden afgelast. Ondanks de afgelasting kwam een tiental vrouwen gisteren toch opdagen op het Leidseplein. Zij plasten demonstratief over het uitgeprinte vonnis. Agenten keken van een afstandje toe, maar grepen niet in. Er zijn in Amsterdam zo'n 35 urinoirs en 3 openbare toiletten. trouw