Op kerstmiddag zit Hengelo aan de toog

Het begint met lange rijen voor de deuren, al voor het middaguur is aangebroken. Tukkers en oud-tukkers is er veel aan gelegen om op 24 december een plekje te bemachtigen in een van de vele Hengelose horecagelegenheden. Maandag is het in de Overijsselse plaats weer tijd voor kerstmiddag, en staat de stad met zo’n vijftienduizend bezoekers op zijn kop.

Dat het feestje al in 1980 werd bedacht, zullen veel bezoekers niet weten. Voormalig uitbater Ab Guichelaar van café De Appel zat destijds met een aantal vaste gasten de kerstdagen te becommentariëren. “Eerste Kerstdag met de ene familie, Tweede Kerstdag bij de andere familie, we vonden het zo saai”, zegt hij. “Dus besloot ik op kerstmiddag een spontaan feestje te organiseren. Om de dagen met een borrel in te luiden.”

Mensen groeien ermee op en komen er uit alle delen van het land en zelfs uit het buitenland voor terug Mart Groenman, café-eigenaar

Bijna veertig jaar later vindt Guichelaar zijn feestje het best te vergelijken met carnaval, alleen is het in met Kerst en in het Oosten. Ieder café heeft een extra tent voor de deur, er worden artiesten ingevlogen en verhuurders van toiletunits en kassahokken draaien overuren. “We begonnen in oktober met de voorbereiding en kaartverkoop”, zegt Mart Groenman, eigenaar van de cafés The Three Musketeers en ’t Neutje. “Toen de ticketverkoop startte, crashte onze site, het leek wel de Zwarte Cross”, zegt Groenman lachend met een verwijzing naar het Achterhoekse megaspektakel. Wanneer de site weer in de lucht is, worden de 1500 kaarten binnen een half uur verkocht.

Reünie “Kerstmiddag wordt een steeds groter succes. Mensen groeien ermee op en komen er uit alle delen van het land en zelfs het buitenland voor terug”, zegt Groenman, nu vijftien jaar kastelein in de twee zaken. “Het is één grote reünie, een laatste gezellige borrel voor de kerst. Iedereen wil erbij zijn.” Voor de ondernemer is kerstmiddag een lucratieve bezigheid, maar ook een fikse klus. “Mijn vrouw, zusjes, ouders, schoonouders – in totaal staat een mannetje of 35 achter de bar.” Al die duizenden jolige mensen op straat, kopzorgen voor de gemeente zou je zeggen. Maar dat valt reuze mee. “Natuurlijk zijn de meeste mensen goed aan de drank, maar iedereen is in de gemoedelijke sfeer hè. Er heerst een soort kerstgedachte hier”, zegt Gill Harmsen van S­a-int security. Hij is dit jaar voor de vierde keer veiligheidscoördinator tijdens kerstmiddag. Samen met de veiligheidsregio wordt kerstmiddag al maanden van tevoren besproken en is er genoeg personeel opgetrommeld. “We hebben zeventig beveiligers in dienst, die staan bij de cafés en lopen op straat.” Aan iedereen is gedacht, weet voormalig horecaondernemer Guichelaar. “Net als vroeger stoppen alle cafés op tijd, zodat beveiliging en politie ook een soort Kerstavond hebben en de rust in de stad enigszins op tijd terugkeert”, zegt hij. Zelf gaat Guichelaar ook zeker even langs. “Ik wil het feestje niet missen!” Groenman sluit zijn twee cafés om acht uur ’s avonds. “Daarna gaan we schoonmaken en met z’n allen naar de Chinees. Dan kunnen we eindelijk zelf een biertje drinken.”

