Op kamers-de-luxe: alleen roomservice ontbreekt in het studentenhotel

Na de hospita, studentenhuizen en -flats bood de containerstudio een tijdje soelaas voor krapte op de woningmarkt voor studenten. Maar met de komst van een groeiende groep buitenlandse studenten, blijft de kamernood. Dus zijn er nu studentenhotels.

Amsterdam, de Wibautstraat. Ooit thuishaven van deze krant. tegenwoordig een studentenparadijs met zwarte letters op beton: The Student Hotel. Van binnen ziet het gebouw van twaalf verdiepingen er strak uit biedt het alle comfort: pooltafels, studieruimtes en loungestoelen vullen de ruimte.

Studenten kunnen een semester package boeken, voor maximaal tien maanden een gemeubileerde kamer en badkamer, de keuken is gemeenschappelijk. De prijs is inclusief schoonmaakdienst en linnengoedservice.

"Ik vind het concept goed, maar de schoonmaakservice schiet wat tekort voor een maandelijkse huurprijs van 920 euro", zegt economiestudente Maria Ionescu (21). Haar tijd zit er bijna op. Binnenkort verruilt ze haar twijfelaar en bureau voor een nieuw plekje van 14 vierkante meter op de zusterlocatie in Amsterdam-West.

Geen muizen meer

Masterstudente Enka Merko (23) is het niet met haar eens. "Ik woon al vijf jaar in Amsterdam en ben recent bewust verhuisd. Voor het eerst geen muizen meer!" Studenten komen elkaar tegen in de gemeenschappelijke ruimtes. Tijdens een potje tafeltennis of bij feestjes georganiseerd door studenten, de zogenoemde hotel-ambassadeurs, op kosten van The Student Hotel. Merko: "Ik voel me niet meer alleen."

Studenten van eigen bodem wonen vaker thuis, maar de komst van de buitenlandse student houdt de krapte op de studentenwoningmarkt in stand. Zo'n 10 procent van de studentenpopulatie in Nederland komt uit het buitenland. Nederland staat daarmee in de top-20 bestemmingen voor internationale studenten. Het brede programma-aanbod in het Engels maakt Nederland aantrekkelijk.

Meer dan de helft van de voltijdstudenten woont buitenshuis. Huren variëren van 240 euro tot 1000 euro per maand. Amsterdamse prijzen spannen de kroon. Toch blijft de woningmarkt gigantisch krap, zegt Tariq Sewbaransingh (25), voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. "De komst van internationale studenten speelt daarbij zeker mee."

De Nederlandse studentenwoningmarkt wordt vanouds gedomineerd door non-profitorganisaties, zoals DUWO en SSH, én huisjesmelkers. Projectontwikkelaars bouwen sinds enkele jaren studentenhotels met studio's. In Amsterdam, Utrecht en Rotterdam staat tot en met 2021 de bouw van respectievelijk 4600, 4200 en 1500 studio's gepland. Dit sluit aan bij de Europese trend: in 2017 is er 13,6 miljard euro geïnvesteerd in studentenhuisvesting, een toename van 29 procent ten opzichte van 2016.

Het Amerikaanse Greystar is een van de vastgoedontwikkelaars die zich op studenten richt. "Studentenhuisvesting is niet langer voorbehouden aan het informele circuit", aldus de Nederlandse topman Mark Kuijpers. "De categorie wordt erkend, zowel door klanten als institutionele beleggers." En er is nog wel wat werk te verzetten; aantallen en kwaliteit kunnen beter.