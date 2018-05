Op je 22ste nog maagd? Dan moet de vrouw het ontgelden

De Canadees Alek Minassian heeft vorige week goed werk geleverd, vindt de anonieme internetgebruiker Suicel. Het merendeel van de tien slachtoffers die Minassian vorige week in Toronto doodreed was immers vrouw, precies zoals de 'incel' het graag ziet. Zelf wil hij ook iedereen om zich heen vermoorden, schrijft Suicel op internetforum incel.me.

Incel staat voor 'involuntary celibate', onvrijwillig zonder seks. Deelnemers van het forum vormen een groep zwaar gefrustreerde mannen, die geen greintje hoop hebben ooit een vriendin of sekspartner te vinden. Een groep die elkaar online vindt om filosofische ideeën over de vrouw te ventileren. Te fantaseren over massamoord en massale verkrachtingen, om te pakken 'wat ze verdienen'. En om daar in een enkel geval ook toe over te gaan.

Nou, als ze ooit de wereld overnemen, dan weet een zekere Incel4life het wel. Minassian komt uit de gevangenis en krijgt de knapste minderjarige maagd die er bestaat, dat heeft hij wel verdiend. Hoewel een paar anderen op incel.me niet verwachten dat zo'n revolutie er ooit écht komt, geeft ene Robtical het scenario best een goede kans. "We staan nu volop in de aandacht", schrijft hij. "En we hebben veel medestanders, mensen hier hebben ook broers en familieleden die misschien mee willen doen."

Foto's staan er niet bij, over hun uiterlijk komt de sitebezoeker niets te weten. Wél duidelijk is dat de mannen er zelf niet blij mee zijn. Ze klagen over een grote neus of scheppen haast op over hoe mensen in een drukke winkelstraat voor ze aan de kant springen.

Schimmige fora

Is dit allemaal vooral bluf van jongens die wat frustratie van zich afschrijven op schimmige internetfora, zonder die woorden in daden om te willen zetten? Of is een kleine terreurbeweging opgestaan die het op de helft van de wereldbevolking heeft gemunt? En zo ja, naar wat voor toekomst willen zij toe?

In de incel-cultuur staat één jongen centraal: Elliot Rodger. In 2014 schoot deze student zes mensen dood en verwondde er veertien op een universiteitscampus in Californië, om daarna een eind aan zijn eigen leven te maken. De reden: hij was maagd op zijn 22ste.

Volgens de Men's Rights Movement is feminisme doorgeslagen en zijn mannen tegenwoordig de onderdrukten.

In sommige contreien is zijn daad blijkbaar acceptabel: Rodger fungeert voor incels nu als held en martelaar. Op hun internetfora spreken ze over 'een E.R.-tje' plegen, als ze fantaseren over een vergelijkbare actie. Ze verwijzen naar hem als 'the supreme gentleman', zoals hij zichzelf noemde in het 140-pagina dikke manifest waarin hij op zijn leven reflecteert. Dat zette hij één dag voor de moordpartij online, samen met een negen-uur durende luisterversie die nog altijd op YouTube is te vinden.

Om de precieze opkomst van de incels te verklaren, moet even worden uitgezoomd. In 2014 maakte een grotere en bredere beweging namelijk al een tijdje opgang op internet. Deze Men's Rights Movement (MRM) vindt dat de man op allerlei vlakken veel heeft moeten inboeten. De westerse samenleving feminiseert volgens deze activisten, feminisme is doorgeslagen en mannen zijn tegenwoordig de onderdrukten.