Op hoop van zegen houdt Van Bommel vast aan zijn koers

Twee speelronden nog: Ajax tegen FC Utrecht (thuis) en De Graafschap (uit), PSV tegen AZ (uit) en Heracles (thuis). PSV-trainer Van Bommel aast (of speculeert) op toch nog een kentering, denkend als de pragmatische winnaar die hij altijd is geweest.

Ook in Tilburg was PSV aangetreden met een middenveld zonder creativiteit, met de stramme aanvoerder Luuk de Jong opnieuw als voorste middenvelder. Zo toonde Van Bommel te meer niet van zijn pad te willen wijken, een pad waarop Ajax moet worden bijgehouden met hoekig voetbal. Ander, vloeiender voetbal is in zo’n samenstelling niet mogelijk, maar Van Bommel zal PSV en zichzelf er, op hoop ook van enige zegen, nog de meeste kans mee toedichten.

Afgelopen zondag had hij tegen ADO Den Haag de Mexicaan Gutiérrez weer eens als invaller opgeroepen. Met enkele balbehandelingen had die geboden wat PSV al zo lang, om niet te zeggen het hele seizoen, ontbeert: voorwaarts, direct spel, met oog voor openingen. Maar je kunt zo’n voetballer ook defensief kwetsbaar noemen, en dat doen trainers gauw. Hoe Gutiérrez ook nu tackelde, het tegendoelpunt kon na een mislukte sliding ook aan hem worden toegeschreven, en zo zat hij gisteren weer op de bank.

Hij zag wat hij daar al weken moet zien, wat iedereen ziet: geen vernuft op het middenveld, geen oog voor snelle voortzettingen, niet bij Sadilek en Rosario en natuurlijk ook niet bij De Jong met al zijn beperkingen als spits al aan de bal. Bij gebrek aan mogelijkheden over het middenveld kozen de omzichtig schuivende verdedigers geregeld voor lange trappen, niet de zuiverste, want daarvoor hebben ze de traptechniek niet.

De redenatie van Van Bommel valt nog te begrijpen ook. Het is (te) kort dag om zijn ploeg nu nog met andere impulsen te injecteren, en daarbij: het is Nederland, de tegenstand is vaak mager, met dat weinig gestroomlijnde voetbal moet het ook wel lukken. Ook gisteren was dat weer zo: na een half uur stroef voetbal liep PSV pardoes weg naar 0-2, en daarmee was het beslist. Malen ontglipte en scoorde na eindelijk eens een snel passje van Rosario (0-1), en na een vrije trap van Sadilek zeilde de bal in het doel (0-2).

Van Willem II werd ondertussen weinig vernomen. Het kon er niet met alle gedachten bij zijn. Willem II staat over ruim een week in de bekerfinale, tegen Ajax: het hoogtepunt voor de club die zich na de winterstop zo aardig opwerkte. Hoe moest het verder, was de vraag, toen spits Sol halverwege het seizoen vertrok. Maar met drie offensieve huurlingen, Isak, Vrousai en de gisteren ontbrekende Pavlidis, ging het alleraardigst.

Zo aardig dat er in de competitie niet veel meer hoeft. Dat leuk spelende Willem II zou het de titelkandidaten nog lastig kunnen maken, was nog even de verwachting. Maar Ajax won begin deze maand met 1-4 in Tilburg, en gisteren was er voor PSV ook niets aan de hand. Een middenmoter blijft toch een middenmoter, daar mag niet al te veel van worden verwacht, al helemaal niet met in dit geval iets uitzonderlijks op komst.

Bergwijn scoorde nog na rust, na een combinatie met Malen (0-3), en dat was het dan wel. Nog twee ronden, op hoop voor PSV van zegen.

