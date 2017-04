Op het vmbo is het al examentijd

Niet de maand mei is de examentijd: voor de grootste groep middelbare scholieren is het nu al begonnen. Tussen de kranen, containerterminals en binnenvaartschepen in de Waalhaven - zeg maar: hun toekomstige werkplek - zijn 118 vierdejaars Maritiem en Techniek gestart met hun praktijkexamens.

Lees verder na de advertentie

Alles wat ze de afgelopen jaren geleerd hebben komt hier bij elkaar

Het steekt de coördinator van het vmbo, Hans Muilwijk, best een beetje dat mavo, havo en vwo doorgaans meer aandacht krijgen. Terwijl de vmbo-kandidaten 'basis', 'kader' en 'gemengd' al vanaf begin april bezig zijn met praktijkexamens, van bakken en elektrotechniek tot uiterlijke verzorging. Misschien zegt het ook iets over de leerlingen dat ze nauwelijks reuring veroorzaken. Slechts een paar procent van alle klachten bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren kwam vorig jaar uit basis- en kaderhoek, terwijl daar 40 procent van de examenkandidaten zit.

Let op de veiligheid! 'Ik doe en ik begrijp' is het motto op het Rotterdamse scheepvaart- en transportcollege. Alle computer- en theorielokalen zijn om een groot praktijklokaal heen gebouwd. Tot de meivakantie kunnen hier zo'n acht leerlingen per dag aan de bak. Alles wat ze de afgelopen jaren geleerd hebben komt hier bij elkaar. In de centrale ruimte staat een halve vrachtwagen. Vandaag is een motor bezorgd, maar er is iets niet helemaal goed gegaan. Of de examenkandidaten even in het Engels willen uitleggen wat er precies niet klopt aan de vracht. En of ze hem willen verplaatsen met de juiste span- en hijsband. Als je de veiligheid niet in de gaten houdt, kun je meteen op voor de herkansing, weet de zestienjarige Sjoerd Peters. "Dan gaat de examinator bijvoorbeeld zonder helm onder een vracht staan. Daar moeten wij op letten, wij zijn verantwoordelijk." Over een dieselmotor horen ze alleen dat die een piepend en snerpend geluid maakt. Vervolgens moeten ze het euvel opsporen en herstellen. En stapsgewijs uitleggen wat ze doen. "Met die beschrijving weet je al dat het de V-snaar is", snapt Sjoerd.

Minder profielen Het is de tweede keer dat het Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen voor het profiel Maritiem en Techniek wordt afgenomen. Vorig jaar is het vmbo gewijzigd. In de bovenbouw kunnen leerlingen uit nog maar 10 profielen kiezen in plaats van 33. Dat is duidelijker, makkelijker te organiseren en zo sluit vmbo beter aan op het mbo. Voor de nieuwe profielen moesten docenten worden bijgeschoold. Het scheepvaart- en transportcollege moest zelf nieuwe examens ontwikkelen. Nu was het STC altijd al beroepsgericht. Al in de jaren vijftig, toen het nog havenvakschool heette, vormde het jongens vakinhoudelijk maar ook sociaal en fysiek tot stevige havenarbeiders. Nog steeds heeft elke locatie een indrukwekkende gymzaal, zegt Muilwijk. Het STC noemt zichzelf een verticale vakschool: het gros van de leerlingen stroomt door naar de eigen mbo.

Minder theorie Wouter Kouwenhoven (15) denkt dat het praktijkexamen hem een ruime voldoende oplevert. Hij was nog het langst bezig met het slijpen van een stalen plaatje en het boren van vier gaten, op de millimeter nauwkeurig. "Dat is goed te doen als je het eerst tekent in een 3D-programma." Al komen kinderen vaak met glimmende ogen op de open avond, vaak sturen de ouders eerst aan op een theoretische leerweg, merkt Hans Muilwijk Wouter weet al dat hij kapitein op de binnenvaart wil worden. Op een eerste stage voer hij naar Antwerpen. "Vanaf het water is het leven veel mooier." Bij het praktijkexamen horen ook theoretische vragen. Het zijn er maar een stuk of veertig, maar daarvoor moet je een heel dik boek uit je hoofd leren, zegt Wouter. Sjoerd is ook minder van de theorie. Hij zat eerst op een 'gewone vmbo'. "Maar praktijkvakken bereiden je veel beter voor op een baan", vindt hij. Hij wil logistiek supervisor worden en gaat hierna nog drie jaar naar het mbo. Al komen kinderen vaak met glimmende ogen op de open avond, vaak sturen de ouders eerst aan op een theoretische leerweg, merkt Hans Muilwijk. "Dat is jammer, want 95 procent van de mbo'ers heeft straks een goedbetaalde baan. Bij onze MBO-procestechnologie in Brielle staan de grote bedrijven de nieuwe leerlingen al op te wachten bij de intake. Onze leerlingen doen er toe, maar dat ziet nog niet iedereen."

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.