Op het puntje van je treinstoel, met je neus in de telefoon

Zo werkt het: vanaf komende maandag sturen de NS – of eigenlijk het communicatiebureau Johnny Wonder, dat het project uitvoert – tijdens de spits whats-app’jes naar deelnemers die zich hebben aangemeld. De tekst- en beeldberichten zijn afkomstig van een reeks hoofdpersonen. Allemaal vrienden, collega’s of familie van ‘Sarah’, die na een werkborrel per ongeluk iets ziet wat ze nooit had mogen zien en verdwijnt. Gedurende de week – en 210 berichten verder – wordt steeds duidelijker wat er is gebeurd, tot de ontknoping op vrijdagmiddag.

Het verhaal met de toepasselijke titel ‘Ontspoord’ is geschreven door Melle Runderkamp, onder meer bekend van de televisie-serie Het Schnitzelparadijs. Als je de NS moet geloven zet de thriller je de hele week op het ‘het puntje van je treinstoel’ en ‘zal geen whatsapp-timeline meer hetzelfde voelen’.

Die belofte lijkt veel mensen aan te spreken, want binnen twee uur waren er duizend aanmeldingen binnen. Ook de duizend extra plekken die de NS daarna beschikbaar stelde, zijn inmiddels vergeven. Het bedrijf roept deelnemers daarom op de berichten door te sturen naar vrienden.

Wie hoopt te kunnen vissen naar extra informatie door appjes terug te sturen naar de personages, heeft pech: het kan wel, maar er wordt niet op gereageerd. En met een paar duizend deelnemers voelen de NS het wellicht al aankomen: het bedrijf vraagt reizigers om het ook niet te proberen.

