Op het darkweb tiert Nederlandse kinderporno welig

Op het zogeheten darkweb, het verborgen deel van internet, tiert kinderporno welig. Dat merkte ook een journalist van RTL die zich op beruchte plekken op dit anonieme internet voordeed als ‘klant’. Hij verzamelde naar eigen zeggen in enkele maanden beelden van honderden kinderen, van enkele maanden tot 13 jaar en variërend van ernstig misbruik tot naaktfoto’s.

Bij alle beelden zijn er aanwijzingen dat het om een Nederlands kind gaat. Hij stelt dat een deel van de downloaders specifiek geïnteresseerd is in een Nederlands kind. Ze zouden elkaar tips geven hoe je misbruik moet organiseren. RTL heeft de politie geïnformeerd over de eigen onderzoekswijze, downloaden is immers strafbaar.

Vorig jaar bleek al dat een deel van het beeldmateriaal van Robert M., de crècheleider die in 2013 werd veroordeeld voor misbruik van tientallen kinderen, nog steeds op het darkweb te vinden is.

Grote vis

Onderzoek naar dit deel van het web is lastig maar de nationale politie is er zeker actief, zegt een woordvoerder. Hij weet niet hoeveel kinderen in een misbruiksituatie er precies op dit afgeschermde hoekje staan. “Maar we kennen de plekken.” De speciale teams bij de politie voor kinderporno richten zich vooral op actuele misbruiksituaties, van Nederlandse en buitenlandse kinderen. Zo worden jaarlijks naar schatting 150 minderjarigen gered van herhaling van het misbruik. “Iedereen aanpakken die een enkele keer een foto op zijn computer zet, is onbegonnen werk.”

Het kabinet heeft de politie extra geld toegezegd om beter te kunnen zoeken op het darkweb naar bijvoorbeeld kinderporno. Het is aannemelijk dat het fenomeen er net zo hard groeit als op het reguliere internet. Daar steeg het aantal meldingen van kinderporno van 5000 in 2015 tot 18.000 twee jaar daarna. Nederland is met de VS koploper in het huisvesten van foute sites. De politie bouwt met het geld een geavanceerde zoekmachine voor het darknet.

Eind vorige maand meldde het Openbaar Ministerie met de arrestatie van een man uit Gorinchem een ‘grote vis’ te hebben gevangen. De 26-jarige werd aangehouden in het bezit van kinderporno en volgens onderzoek zou blijken dat hij het op grote schaal via het darknet zou hebben verspreid. Bovendien zou hij als beheerder het delen van kinderporno op deze manier hebben georganiseerd.