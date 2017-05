Op het commerciële dameskransje in Teheran wordt ineens over de politiek gepraat

Al een jaar of twintig komen ze samen om onder het genot van thee, koekjes, pizza en kebab bij te kletsen. De locatie voor dit evenement rouleert en wanneer het de beurt van mijn schoonmoeder is, ben ik er ook vaak bij. Vooral om te helpen; het dameskransje is in het echt zo mogelijk nog tuttiger dan het klinkt.

Ook schoonmoeder Forough zelf plaatst inmiddels wat kanttekeningen bij deze traditie. Ze vindt het wat oppervlakkig geworden. Het is in haar ogen zo jammer dat er haast nooit meer wordt gesproken over wezenlijke zaken. Vroeger wel. Toen ging het veelal over politiek of poëzie. In plaats daarvan neemt Essie, een jonge blom van 65 en allesbehalve tuttig, zonder uitzondering de Plastic Tas mee. En in de Plastic Tas (steevast hetzelfde exemplaar van de Iraanse supermarktketen Hyperstar) zitten schoenen, glitterjurken en kanten bh's. Die koopt haar buurvrouw in Dubai en zij verkoopt ze weer door waarbij ze een deel van de winst in eigen zak mag steken.

Stom commercieel gedoe, vindt Forough. Maar Essie geniet van haar verkoopstersrol en steekt daarbij haar vrouwelijkheid niet onder stoelen of banken. Zo is ze nooit te beroerd tijdens het aanpassen van pikante lingerie een rondedansje door de woonkamer te maken waarbij haar kransgenotes een zuinige glimlachje op hun gezicht weten te leggen.

Teleurstellend

Maar vandaag is alles anders. Ten eerste danst Essie niet in haar ondergoed door de kamer omdat er een man in huis is. Een man met een hoekige kaak en vaalbruine bakkebaarden die als slootjes langs zijn dikke oorlellen lopen. Het is Ali de antiekboer. Hij weet precies de waarde van antieke maar ook niet-antieke spullen in te schatten. Forough heeft hem ingehuurd omdat ze te veel spullen heeft en ze een deel hiervan wil verkopen. Tegen een schappelijke prijs. Een soort garage-sale maar dan gewoon in de woonkamer. Ik had haar gewaarschuwd. Spullen verkopen aan vriendinnen, in Iran komt daar geheid ellende van.

De vrouwen zeggen in het trappenhuis lang naar deze sale uitgekeken te hebben, maar lijken, eenmaal binnen, toch wat teleurgesteld. Het aantal aangeboden spullen is namelijk nogal beperkt. Wat schalen, kopjes, dienbladen een bijzettafel, een paar vazen en één schilderij. Beteuterd lopen de vrouwen door het huis. "Is die lamp niet te koop? En die eetkamerset? Ik wil dat tapijt wel!", klinkt het gretig. Forough zucht: "Nee, dat is allemaal niet te koop. Alleen de spullen in die hoek."

De dames lopen naar de hoek en klagen tegen Ali, de antiekboer, dat de prijzen te hoog zijn. Ali zegt de prijzen op verzoek van Forough laag te hebben gehouden. Maar dat is niet genoeg. Korting willen ze en die krijgen ze ook. Fikse korting. Op één vrouw na heeft echter niemand geld bij zich. Maar ze betalen vanavond wel. Online. Ja, ja. Forough zegt maar niets om de vriendschap niet op het spel te zetten.