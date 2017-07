Op het atheïstenkerkhof in Zweden is plek voor allen

Vlakbij het graf van de beroemde Zweedse tenor Jussi Björling, in het centraal Zweedse Borlänge, ligt een nog ongeschonden veldje groen. Een onpretentieus stuk land waar niks bijzonders aan af is te zien. Gewoon, een nieuw kerkhof waar nog niemand ter aarde is besteld.

Behalve dat dit een atheïstische begraafplaats is, voor zover bekend de eerste in zijn soort. Omdat de evangelisch-lutherse Zweedse Kerk de kerkhoven in Zweden beheert, hadden die tot op heden altijd een religieus karakter.

"Dit is neutraal grondgebied", zegt de initiatiefnemer Josef Erdem, een sociaal-democratische politicus in de Zweedse provincie Dalarna. "Dit land herbergt veel atheïsten, of simpelweg ongelovigen. Voorheen hadden zij alleen te kiezen uit een godsdienstige eindbestemming. Nu hebben ze hun eigen plek."

Ongelovigen zijn er inderdaad zat in Zweden. Volgens de meest recente peilingen van het onderzoeksbureau Gallop International was in 2015 ruim driekwart van de bevolking atheïstisch of niet-religieus, en daarmee is Zweden het meest ongelovige land van de westerse wereld. Alleen communistisch China overtreft het Scandinavische land in dit opzicht.

Toch is de dodenakker niet bedoeld voor uitsluitend ongelovigen. Iedereen mag hier een stukje grond bezetten, zegt Erdem, zolang de graven maar geen religieuze, racistische of nationalistische symbolen dragen. Erdem komt zelf uit Koerdistan. "Mijn familie is een mengelmoes van christenen, moslims en atheïsten." Bij leven konden we allemaal door een deur, vertelt hij. Waarom zouden we na onze dood dan moeten scheiden?

Zweden is het enige land in Scandinavië zonder officiële staatskerk. De Zweedse kerk verzelfstandigde in 2000. Haar gevolg slinkt al jaren. Steeds minder stellen trouwen bij het altaar, en de doop maakt nu vaak plaats voor een 'naamgeefceremonie'. Dit is een areligieus alternatief voor ouders die een feestelijk moment willen inbouwen voor de bekendmaking van naam en peetouders van het kind. Het wordt soms voorgezeten door de ouders, soms door een ambtenaar. Tegelijkertijd lijkt het aantal leden van de protestantse vrije kerken, de katholieke kerk en de islam licht toe te nemen, vooral door immigratie. Maar niemand die dit met harde cijfers kan onderbouwen: de Zweedse wet verbiedt registratie op basis van geloof.

Veel van oorsprong christelijke feestdagen worden nog steeds uitbundig en door iedereen gevierd. Maar nauwelijks met kerkbezoek, vooral met zoete broodjes.

Tolerant Zelfs toen Erdem nog in Koerdistan woonde, spraken hij en zijn vrienden over een areligieus kerkhof. "Overal waar ik het onderwerp bespreek, lijkt er vraag naar te zijn." Maar in Zweden bij uitstek. "De mensen hier zijn graag neutraal. Ze willen niet in een religieus kader worden gedwongen. We zijn hier heel vrij, alles is open, ook de natuur met haar meren en vlaktes. Zelfs gelovigen staan heel tolerant tegenover belijders van andere religies." Voor de politicus is dit een sluitstuk: wederzijds ontzag op onze laatste bestemming, dat duidt toch wel op de ultieme verbintenis van het volk. Inmiddels hebben tientallen bewoners van Borlänge zich voor het ongodsdienstige kerkhof 'aangemeld'. Erdem krijgt telefoontjes van lokale politici uit alle windstreken: of hij ze op weg kan helpen met eenzelfde initiatief in hun gemeente. De sociaal-democraat zelf verbindt zich aan geen enkele religie. De mens, zegt hij, is ouder dan deze goden. Die verklaring vindt hij voldoende. "Ik lees en discussieer graag over geloof, maar daar blijft het bij." Uiteraard wil ook Erdem op zijn atheïstenbegraafplaats eindigen.

