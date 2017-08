Op Heijplaat is de laatste buurtsuper dicht, en de kerk in de as gelegd

Veel levens op Heijplaat zijn verbonden aan de Julianakerk. Tim van Schaijk (59), die dinsdagochtend komt kijken bij de uitgebrande kerk, trouwde er en nam er afscheid van zijn ouders. "Ik was zondagavond net terug van vakantie toen ik een foto zag van de brandende toren. Toen ben ik de livestream gaan volgen op RTV Rijnmond."

Lees verder na de advertentie

Van Schaijk werkt in de Waalhaven, maar woont al lang niet meer in het aangrenzende Rotterdamse havendorp. Tijdens zijn pauze komt hij kijken naar wat er over is van de Julianakerk. Alleen de muren staan nog overeind. Het dak en de torenspits zijn ingestort. "Een triest beeld."

Toen de RDM-werf failliet ging, vond de gemeente dat het dorp opgeheven kon worden

Janny Verhoef (70) zag gisteren de kosteres nog, die zich vijftig jaar lang over de Nederlands Hervormde kerk heeft ontfermd. "Ze heeft de brand niet meegekregen. Ze is een beetje dementerend", vertelt Verhoef. "Gelukkig maar. Zij heeft hier zo veel verleden liggen. Heel triest."

Als jeugdleidster had Truus van Hoek (85) de kinderen van Verhoef nog onder haar hoede. Eigenlijk was ze leidster bij de gereformeerde kerk iets verderop, maar toen de kerkgang in het dorp terug begon te lopen, gingen de gemeenten samenwerken. 'Vreselijk' vindt ze de brand. 58 jaar kwam Van Hoek in de kerk, waar inmiddels alweer tien jaar geen diensten meer worden gehouden.

Tekst loopt door onder afbeelding

De Julianakerk in Heijplaat brandde af in de nacht van zondag op maandag. © arie kievit

Ziek van ellende De kerk stamt uit 1930, toen het dorp gebouwd werd voor de werknemers van de RDM-werf, op de kop van Heijplaat. Heel Heijplaat, nog altijd gelegen tussen de containers en hijskranen, werkte bij RDM. Ook de mannen van Van Hoek en Verhoef. Verhoef: "Ik ben mijn man verloren aan de RDM. Asbestkanker. Hij kwam een keer thuis met een knipsel over asbest bij scheepswerf Wilton. Hij zei: 'Dat is mijn voorland'." Een paar jaar later was hij dood. Toen de RDM-werf failliet ging, vond de gemeente dat het dorp opgeheven kon worden. De bewoners wisten sloop tegen te houden. Maar door de ontslagen werden veel mensen 'ziek van ellende', zegt Verhoef. We gaan kijken of we hem nog kunnen opknappen. Ik geef het nog niet op Eigenaar Nima Morkoc Toch krabbelde het dorp op. De RDM-werf is nu een enorme onderwijscampus, waar ook maritieme start-ups zich kunnen ontwikkelen. En er kwamen nieuwkomers van buiten. Alleen zijn die buitenstaanders minder gehecht aan Heijplaat: zij pakken net zo makkelijk de auto om in Rotterdam-Zuid boodschappen te doen. Toen onlangs de eigenaar overleed, betekende dat het einde van de laatste buurtsuper op Heijplaat.

Nieuwe kans De bewoners van Heijplaat waren daarom blij dat bouwkundestudent Nima Morkoc en zijn vader in maart de Julianakerk kochten. De kerk zou weer het middelpunt van Heijplaat worden. Morkoc was er net vorige week ingetrokken met andere bouwkunde- en architectuurstudenten van de TU Delft. "We hadden er al een douche en een keuken ingebouwd en net al onze spullen verhuisd." De komende tijd wilden ze de kerk verder ontwikkelen. Morkoc had zondagavond nog een kop koffie in de kerktuin gedronken met zijn vader, toen die hem een uur later belde. De kerk stond in brand. "Mijn vader en een vriend hadden nog geprobeerd te blussen, maar toen de orgelpijpen naar beneden begonnen te vallen en de rook zo dik werd dat ze geen adem meer konden halen, zijn ze naar buiten gegaan." Morkoc is er nog beduusd van. "Met vijf man hebben we al onze tijd in de kerk gestoken." Hoewel de schade enorm is, klinkt hij ook hoopvol. "We gaan kijken of we hem nog kunnen opknappen. Ik geef het nog niet op."

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.