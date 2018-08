Op een verjaardag hoeven toch niet alle kleinkinderen een cadeautje te krijgen?

Enige tijd geleden merkte mijn vrouw dat elk van de vier kinderen van onze zoon - in de leeftijd van twee tot zes jaar - van de ouders van onze schoondochter een cadeautje krijgt, telkens wanneer een van de vier jarig is. Mijn vrouw heeft deze gewoonte overgenomen. Maar ik vind het overdreven. Volgens mij moet alleen de jarige zelf een cadeautje krijgen. Mijn standpunt heeft ook een financiële reden: sinds ik gepensioneerd ben, teren wij in op ons vermogen. Willen onze zoon en schoondochter dat hun andere drie kinderen ook steeds wat krijgen op de verjaardag van een van hen, laten zij dat dan maar betalen. Overigens zijn onze kleinkinderen, aan wie het in materiële zin aan niets ontbreekt, altijd blij met wat ze van ons krijgen. Wat vindt u hiervan?

Beste Begrotelijke verjaardagen,

Het lijkt opvoedkundig geen geweldig idee om als een kind jarig is, de broertjes en zusjes ook een cadeautje te geven. Wat is dan nog het bijzondere aan jarig zijn? Het is voor kinderen goed om te ervaren dat als een broer of zus jarig is, hij/zij cadeautjes krijgt (en de andere kinderen dus niet). Bij een volgende verjaardag is een ander kind weer aan de beurt. Dit allemaal nog afgezien van het feit dat de kosten voor u als grootouders uit de hand dreigen te lopen met niet vier maar zestien cadeautjes per jaar. Nu zult u aan de niet-jarige kinderen wel minder dure cadeautjes geven, maar ook daar kleeft een nadeel aan. Kinderen zijn onvoorspelbaar in hun voorkeuren en het is goed mogelijk dat een van de goedkopere cadeautjes toevallig heel erg de begeerte opwekt van de andere kinderen, inclusief de jarige, die dan zit te mokken dat zijn broertje/zusje dat aantrekkelijke, goedkope frutseltje heeft gekregen, terwijl die nog niet eens jarig is! Kortom, ongenoegen ligt op de loer.

Bespreek dit eerst met uw vrouw (het is belangrijk om het hierover eens te zijn) en vervolgens met uw zoon en schoondochter. Ik kan me niet voorstellen dat zij het onredelijk vinden, als u zegt dat u een cadeau voor de jarige genoeg vindt. Waarschijnlijk zijn ze blij om extra spullen buiten de deur te houden. Wie weet brengt uw saneringsvoornemen hen op het idee om de andere grootouders aan te sporen zich te beperken tot één cadeau per verjaardag, namelijk voor de jarige.

