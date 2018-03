Op een auto van Lynk & Co kun je een abonnement nemen

China mag dan het grootste autoproducerende land ter wereld zijn, intussen is nog geen enkel Chinees automerk een succes in Europa. Niemand kent dan ook de wagens van Lynk & Co. Daar moet nu verandering in komen, maakte Volvo Cars deze week in Amsterdam bekend. Binnenkort zullen in de fabriek in Gent de eerste suv's en cross-overs van de Chinese nieuwkomer van de band rollen.

Het is een soort Netflix of Spotify, maar dan van de autobranche Noud Broekhof, BNR

“We zien voor het nieuwe merk potentie op de Europese markt en we zijn verheugd Lynk & Co te ondersteunen met onze technologische en industriële expertise”, aldus Håkan Samuelsson, president en CEO van Volvo Cars.

Het van oorsprong Zweedse Volvo is sinds vorig jaar voor 30 procent eigenaar van Lynk & Co. Beide merken zijn onderdeel van het Chinese conglomeraat Zhejiang Geely Holding Group, dat Lynk & Co in 2015 oprichtte voor aanvankelijk de Chinese markt.

Een Lynk kun je straks lenen, kopen en delen Dat Lynk nu 'potentie ziet voor de Europese markt' klinkt als een gebruikelijk riedeltje. Toch moet het merk op een ongebruikelijke manier aan de man worden gebracht. Een Lynk kun je straks lenen, kopen en delen. 'Een auto op jouw voorwaarden', staat er op de website van het merk. 'Waarom zou je je moeten committeren aan een auto? Koop een auto, leen er een, deel een of abonneer je er gewoon op.' Moederbedrijf Geely liet de compacte suv van Lynk & Co in 2016 ook al zien, zoals hier in Berlijn. © REUTERS "Het is een soort Netflix of Spotify, maar dan van de autobranche", zegt autojournalist Noud Broekhof, presentator van 'De Nationale Autoshow' op radiostation BNR. Volgens hem speelt Lynk & Co daarmee in op de verandering die gaande is in de auto-industrie: "Ze leveren mobiliteit. Wil je 3 maanden een auto rijden, dan kan dat. Heb je er na een maand genoeg van, of wil je een andere auto, prima. Het is eigenlijk een vorm van private lease, wat erg in opkomst is, ook in Nederland. Maar bij private lease rijd je meestal minimaal een jaar in een auto. En hoe meer je rijdt, hoe hoger de kosten worden."