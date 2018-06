Op dit festival praat de hbo-student met de mbo'er, en dat is bijzonder

Een tijdje geleden zag Assia Amekran (19) een oproep op de website van de Vrije Universiteit waar ze psychologie studeert: wie heeft er zin om samen met mbo-, hbo- en wo-studenten een festival te organiseren? Een kans, dacht Assia, want zoveel mensen met een ander opleidingsniveau kende ze niet.

"Mijn eigen omgeving is hoog opgeleid", zegt ze. Voordat ze vorig jaar aan haar studie begon, bezocht ze een gymnasium. Ook geen omgeving waar je vanzelf andere mensen tegen het lijf loopt. "Ik kom weinig zomaar in contact met mensen van het mbo."

Want het Nederlandse onderwijs is gesegregeerd. "In het onderwijs komen deze studenten elkaar niet meer zomaar tegen, dat is jammer", zegt Gardenier. Iemand die een mbo-opleiding doet, heeft weinig contact met hbo'ers, een universitaire student komt bijna geen leeftijdsgenoot tegen die een opleiding op een ander niveau volgt.

Er moet nog veel gebeuren om alles op zijn pootjes te laten terechtkomen. En dat is precies de bedoeling, legt projectcoördinator Durk Gardenier uit, want misschien nog wel meer dan het einddoel is de weg ernaartoe van belang. Gardenier werkt bij de Bildung Academie, een organisatie uit Amsterdam die zich bezighoudt met onderwijsvernieuwing. "Het belangrijkste doel is dat de deelnemers elkaars achtergronden leren kennen en elkaars talenten waarderen."

Vandaag zit Assia met zo'n zeventig andere studenten in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. Op de zesde verdieping wordt koortsachtig vergaderd. Met blozende wangen bladeren de jongeren door een stapel printjes met schema's. Voor het glorieuze uitzicht over de stad Amsterdam hebben de groepjes die hier bezig zijn geen tijd. Sinds februari komt deze bonte groep studenten van mbo, hbo en universiteit wekelijks bijeen om een cultureel festival voor te bereiden. Komende zaterdag is het zover, dan is er de hele dag zang, dans en nog veel meer in het immense bibliotheekgebouw.

Naar de zijkant

Bij Assia Amekran hebben zich inmiddels drie projectgenoten gevoegd: Shivania Marjanom (21, studeert kunstmatige intelligentie aan de Vrije Universiteit), Ferdgie Imambaks (30, hbo culturele en maatschappelijke vorming) en Joanna Donau (18, mbo onderwijsassistent). Iedereen heeft zijn eigen taak. Zo houdt Joanna zich op Facebook en Instagram bezig met de marketing van het gebeuren. De andere drie houden zich bezig met de programmering van de festivaldag.

De mensen aan tafel zien dat die kloof in het onderwijs bestaat. "Mbo'ers worden vaak wat naar de zijkant geschoven. Ik vind het belangrijk dat mensen zien dat wij ook creatieve en leergierige studenten zijn", zegt Joanna. Als ze aan mensen vertelt dat ze een mbo-opleiding volgt, dan komt er vaak geen vervolgvraag, bijvoorbeeld wat ze wil worden. Dat steekt. "Alsof het niet veel voorstelt wat ik doe."

Shivania knikt: "Ik zie ook in mijn eigen omgeving dat er veel scheiding is. Mensen hebben toch snel een specifiek beeld van wo, hbo of mbo. Mijn vriend doet mbo, en daar krijg ik soms negatieve opmerkingen over."

En er is nog iets, merkt Ferdgie op. "Opleidingen sluiten door die scheiding niet goed aan op het werkveld." Hij ziet het in de praktijk, want naast zijn deeltijd-hbo-opleiding werkt hij als begeleider bij een maatschappelijke organisatie in Amsterdam. "In mijn werk heb ik te maken met mensen van allerlei achtergronden en opleidingen. Maar op school zit je in je eigen bubbel, met mensen die precies hetzelfde denken. Je zou beter voorbereid zijn als je op school met verschillende mensen in contact komt."

Het viertal kende elkaar niet voordat ze aan het festivalproject begonnen. Een van de gedachten erachter is dat de deelnemers banden met elkaar aangaan die er voorheen niet waren, ook buiten het project om. In het geval van Joanna, die in haar vrije tijd ook zingt, is dat al gelukt. "Een van de deelnemers organiseerde voor zijn hbo-opleiding een feest in een buurthuis. Hij vroeg mij om op te treden. Dat is best wel tof, want dat is echt iets wat losstaat van dit project, maar er wel uit voortkomt."

Mbo'ers zijn praktisch, wo'ers denken alleen maar en hbo'ers zitten er een beetje tussenin - over dat soort hokjes hoor je de studenten hier niet. "Het is natuurlijk niet verboden om het over opleidingen te hebben", zegt Gardenier. "Maar onze achterliggende filosofie is dat we kijken naar de mens als geheel, iets wat in het onderwijs naar ons idee onderbelicht is. Zo is het universitaire onderwijs vooral gericht op het hoofd en wordt empathie daar bijvoorbeeld minder getraind."