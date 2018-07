Op deze kaart kun je zien hoe veel vertraging er op jouw station is

De eerste helft van dit jaar waren er 250 storingen meer op het spoor dan in dezelfde periode ervoor. Dat zegt de website rijdendetreinen.nl. In totaal waren er 2300 storingen in de eerste helft van dit jaar. Koploper is Rotterdam Centraal, daar ging het 280 keer mis. Ook in Breda (231), Schiphol (170) en Utrecht (160) hebben reizigers vaak te maken met een storing.

ProRail meldde vorige week juist dat de treinen nog nooit eerder zo nauwkeurig reden als in de eerste helft van dit jaar. Dat er nu toch van een stijging wordt gesproken, komt doordat er meer treinen zijn gaan rijden.

Ook heeft ProRail een andere manier van meten. De spoorbeheerder kijkt liever naar het percentage reizigers dat last ondervindt van vertragingen in plaats van naar het aantal treinen dat te laat was. Een woordvoerder laat weten dat minder reizigers in de eerste helft van dit jaar last hadden van grote vertragingen.

LocalFocus maakte een kaart van het aantal verstoringen en vertragingen op alle stations in Nederland. Kijk hier voor het complete overzicht.

