Op deze Franse ZAD wordt geleefd zonder kapitalisme, maar met een uitkering

Voor de gekraakte boerderij van Ben (36) liggen bergen autobanden en stapels hooibalen. “En hier”, grijnst hij wijzend in een andere richting, “heb ik gasflessen voor een tweede verdedigingslinie.”

Het gebruik van geweld is geoorloofd, meent Ben, als hij zichzelf en zijn gemeenschap moet beschermen. Bovendien is er geen twijfel over dat de zaak waarvoor hij vecht juist is. “Het kapitalisme vernietigt mensen en milieu”, zegt hij. “Verzet is noodzakelijk.”

Maar zeker is nu al dat de ‘zadistes’ zich niet laten wegpraten

Al zes jaar bivakkeert hij hier op de ZAD, een begrip in Frankrijk. Het staat voor Zone à Défendre, een gebied dat verdedigd moet worden tegen een groot project dat schadelijk is voor het milieu. Dit is de oudste ZAD van het land en vanwege een aantal beruchte veldslagen met de ME ook de bekendste.

De strijd draait om een vliegveld dat de stad Nantes en een groot stuk van West-Frankrijk moet bedienen. President Macron loopt op eieren, want een ontruiming zal uitdraaien op geweld; hij heeft bemiddelaars benoemd om tijd te winnen. Maar zeker is nu al dat de ‘zadistes’ zich niet laten wegpraten. Zelfs niet na 168 gerechtelijke uitspraken ten gunste van de voorstanders van de luchthaven. En een lokaal referendum dat werd gewonnen door het ja-kamp.

Ben is ervan overtuigd dat het vliegveld er nooit komt. “Een luchthaven vernietigt dit gebied en levert geen extra banen op omdat alles zoveel mogelijk wordt geautomatiseerd. Ons gelijk is meer dan duidelijk.”

Vrijetijdsactivist Zes jaar geleden woonde Ben met vrouw en twee kleine kinderen in een kraakpand in Parijs. Hij werkte als technicus bij een radiozender en was in zijn vrije tijd activist; zo liet hij zich gelden op G20-ontmoetingen. Maar hij wilde niet langer bij een systeem horen dat hij verafschuwt. Hij vertrok met een tot camper omgebouwde vrachtwagen, een gevaarte dat nu staat weg te roesten. “21 vierkante meter woonruimte, maar in Parijs hadden we minder, en moesten we om de zes maanden verhuizen.” Elke nederzetting heeft een eigen naam en een eigen kijk op duurzaamheid en kapitalisme Ben heeft inmiddels drie dochters in de schoolgaande leeftijd. Ze wonen bij zijn Duitse vrouw tien kilometer verderop. Zij vertrok niet omdat ze teleurgesteld was in de ZAD, zegt hij. “Ze wilde graag weer aan het werk. Het is beter zo want het dorp hier heeft geen middelbare school.” Ondertussen werkt Ben aan de toekomst van de landbouw. Met vier anderen experimenteert hij met de bodem, die nooit mag worden omgewoeld. Hij kweekt vissen in een gesloten circuit en fokt Peruviaanse cavia’s, Vietnamese varkens en ganzen. “We sluiten vriendschap met de ouders, maar de kleintjes eten we op”, lacht hij. “Want zo is het contract. Hetzelfde principe geldt voor de ganzen.”

Ruzies De zadistes leven verspreid over een gebied van elf bij drie kilometer. Ze wonen in zo’n zestig kleine of grotere groepen in verlaten boerderijen van onteigende landbouwers, in zelfgebouwde huizen of hutten en in caravans. Elke nederzetting heeft een eigen naam en een eigen kijk op duurzaamheid en kapitalisme. Zo verzet één groep zich tegen alle vormen van techniek, terwijl anderen geen bezwaren zien tegen een auto en internet. “Over tal van kwesties zijn we het grondig oneens op de ZAD”, beaamt Ben, die een van de zeer weinigen is op de ZAD die bereid zijn om met de media te praten. “Wel of geen alcohol, wel of niet praten met journalisten? En ook: wel of geen dieren? Want als je een ei weghaalt bij een kip exploiteer je volgens sommigen het dier, een persoon die ook respect verdient.” Tekst loopt door onder afbeelding Sarah gaf de brui aan haar studie. "Je hoeft een ander niet kapot te maken om te slagen in het leven." © x Jullie rechtsorde is de onze niet, zeiden de Amsterdamse krakers vroeger. Dat zou ook de lijfspreuk van Ben en de zijnen kunnen zijn. Maar wie alle ‘pseudo-democratische instellingen’ afwijst, kan toch niet zonder een minimum aan organisatie. Een ZAD-bestuur is er niet, omdat het niet de bedoeling is dat één stroming de overhand krijgt. Maar er is wel een Algemene Vergadering (AV) die bijna dagelijks een kwestie aan de orde stelt en die soms een tijdelijke woordvoeder aanwijst. President Macron wekt de indruk dat alleen wie een geslaagde start-up heeft gelanceerd echt meetelt Een ‘kring van twaalf’, waarvan de leden rouleren, helpt bij het oplossen van conflicten die, als het advies niet wordt opgevolgd, aan de AV worden voorgelegd. Vaak gaan de ruzies over grond of woonruimte. Of, zoals onlangs, wandelpaden, vertelt Ben. “Sommigen willen niet dat mensen uit de buurt hier komen wandelen en dat er bordjes zouden komen om de paden aan te geven. Dat zou te veel op toerisme lijken, een uiting van het kapitalistische model dat wij bestrijden. Dat gaat mij te ver.”

Toeristen Een ander twistpunt zijn de ‘toeristen’. Dat zijn de ‘mooi weer’-activisten die verdwenen zijn zodra het kouder wordt. Of verslaafden die hier komen afkicken. Ze consumeren wel, maar doen daar niets voor terug. De free-loaders bedreigen het principe van de non-marché, legt Ben uit in de bloedhitte op zijn erf. Het woord zegt het al: een niet-markt is een markt waar niemand ergens voor betaalt. Je eet en drinkt hier naar behoefte. “De zadistes die voedsel produceren krijgen daar op een andere manier iets voor terug van wie zich op een andere manier voor de ZAD inzetten. Sommigen doen niet meer mee omdat ze boos zijn vanwege de uitvreters.” Tekst loopt door onder afbeelding © x

Niet altijd even makkelijk In een plastic kas op de boerderij van Ben staat Sarah (22) planten te snoeien. Sarah studeerde maatschappelijk werk in Bordeaux, maar gaf het al snel op. “Sociaal werk, dat komt erop neer dat je de zwakkeren net genoeg geeft zodat ze niet in opstand komen”, meent zij. “Het houdt het systeem dat zorgt voor ongelijkheid in feite in stand. Er is een globale oplossing nodig voor al onze problemen.” De staat bevoordeelt een kleine groep ten koste van de rest Hoe die oplossing eruitziet? Dat weet Sarah ook niet precies. Maar een respectvolle omgang met de natuur en met elkaar hoort daar in ieder geval bij. “Je hoeft een ander niet kapot te maken om te slagen in het leven. En we zijn ook toe aan een andere definitie van wat dat is, een geslaagd leven. President Macron wekt de indruk dat alleen wie een geslaagde start-up heeft gelanceerd echt meetelt.” Sarah was 18 toen ze op de ZAD kwam en na een tijdje besloot te blijven. Zonder familie en vrienden van vroeger, dat is niet altijd makkelijk, erkent zij terwijl ze paksoi in een kistje legt. “Maar dit leven is veel rijker.”

Moreel bezwaar Het is wel een leven dat deels uit de collectieve middelen betaald moet worden. Veel zadistes hebben een uitkering voor een alleenstaande, ruim 500 euro per maand, beaamt Ben. Hij heeft daar geen moeite mee. “We leven voornamelijk van wat we zelf verbouwen. De staat bevoordeelt een kleine groep ten koste van de rest. Op deze manier krijgen we iets terug, ik zie geen moreel bezwaar.” Tekst loopt door onder afbeelding © x Ook voor de bebaarde twintigers Mathieu en Christophe, een paar kilometer verderop, is het streven naar autonomie en de afhankelijkheid van een uitkering geen paradox. “Je kunt je niet van alles afsnijden”, meent Mathieu. “Bovendien zijn uitkeringen een soort restafval van een systeem dat onrechtvaardig is.” “Ik denk eigenlijk dat we ook zonder uitkering zouden kunnen”, vermoedt Christophe. “Wij ontvangen giften en verkopen maaltijden bij festivals.” Het bebaarde duo, dat niets wil zeggen over hun leven van voor de ZAD, deelt met vier anderen een zelfgetimmerd huis. Op zolder staat een stapel fruitkistjes met toppen van cannabisplanten te drogen. Flesjes bier - taboe bij Ben en Sarah - dobberen in de keuken in pannetjes koel water. “Uiteindelijk gaat het hier om veel meer dan een vliegveld”, zegt Christophe. “Ik denk echt dat wij hier laten zien dat er een alternatief mogelijk is voor een kapitalistisch, liberaal systeem. Een alternatief met elementen uit het anarchisme en communisme, dat ons bevrijdt van winstbejag en dat ons in staat stelt om te delen en werkelijk vrij te zijn.” De contactgegevens van de anonieme geïnterviewden zijn bekend bij de redactie

• Op bezoek in de ZAD ZAD is van origine een ambtelijke afkorting van Zone d’aménagement différé: grond die is bestemd voor een bouwproject. Naast de beschreven ZAD van het dorpje Notre-Dame-des-Landes zijn ook bij Grenoble en Parijs terreinen gekraakt die een toeristische bestemming hadden gekregen. In 2014 viel een dode bij de ontruiming van zo’n zone bij het plaatsje Sivens. De ZAD bij Notre-Dame-des-Landes is te bezoeken. Om van hun slechte naam af te komen - bij eerdere demonstraties is veel geweld gebruikt - hebben de ‘zadistes’ een informatie-centrum ingericht, en organiseren ze af en toe ook festivals, waar duizenden sympathisanten naar muziek luisteren en debatteren over thema’s als duurzaamheid en immigratie. Deze ZAD, langs de D81 richting Vigneux-de-Bretagne, is niet te missen: op de plek van de geplande verkeerstoren hebben de actievoerders een achttien meter hoge ‘controletoren’ geplaatst.

