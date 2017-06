Op de X11-school weten leerlingen al of ze geslaagd zijn, onder voorbehoud

Wie zitten er morgen volledig ontspannen met hun ouders, broertjes, zusjes en grootouders naast de telefoon om hun eindexamenuitslag af te wachten? Dikke kans dat dit geldt voor de leerlingen op de Utrechtse vmbo-school X11, waar de eindexamenkandidaten samen met hun docenten hun cijferlijst al min of meer vaststelden. “De norm op scholen is dat je alles geheim houdt tot de dag van de uitslagen”, zegt docent maatschappijkunde Wessel Peeters. “Maar waarom eigenlijk?”

De vraag kwam van een van Peeters mentorleerlingen tijdens haar laatste eindexamens: “Mogen we die examens straks ook nabespreken?” Peeters was meteen gecharmeerd van het idee. Op X11 analyseren de leerlingen achteraf altijd hun toetsen. Ze bespreken samen, en met de docent, of ze de stof voldoende beheersen en waar ze nog bijgespijkerd moeten worden. “Dat ze dat nu ook willen met de eindexamens, is helemaal logisch.”

Niet verboden

Maar mocht het zomaar, centrale eindexamens nabespreken en samen een cijfer vaststellen? Op X11 doken ze in de wetgeving. “En ja: het kon!”, zegt Peeters. “Dat scholen nooit iets delen over de eindexamens heeft er vooral mee te maken dat pas op de dag van de uitslagen bekend wordt gemaakt of de cijfers landelijk opgehoogd worden. Bij mijn eigen vak maatschappijleer ging dat in eerdere jaren om 1,2 tot 1,6 punten bovenop het cijfer. Je moet aan je leerlingen dus wel een voorbehoud maken over de cijferlijst die je samen opstelt, maar er zijn geen regels die het verbieden.”

Het grote voordeel is dat we al twee weken aan het voorbereiden zijn op de herexamens

Iedere vakdocent op X11 maakt voor zijn leerlingen twee eindcijfers: eentje die niet is opgehoogd, en eentje die is opgehoogd op basis van de extra punten die eerdere jaren werden uitgedeeld. Zo telde Peeters “voorzichtig” een punt op bij de uitslag van het centraal eindexamen. Van de 107 vmbo’ers die op X11 eindexamen deden, bleken er op basis van de hypothetische eindlijsten 20 leerlingen tot de risicogroep te behoren. “Het grote voordeel”, zegt Peeters, “is dat we met hen al twee weken aan het voorbereiden zijn op de herexamens. Terwijl we, als we echt gewacht tot de definitieve einduitslagen, maar een paar dagen hadden gehad. Je ziet leerlingen groeien, zowel qua kennis als qua zelfvertrouwen - vooral dat laatste is erg belangrijk.”