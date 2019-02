Op de tienerschool kun je nog even rijpen

Ze wilden eigenlijk een filmpje maken voor Engels. Maar toen viel er een potje ecoline op de vloer, stamelt een groepje jongens terwijl ze redderen met dweilen en sop. Het wordt een waterballet. Directrice Camyre de Adelhart Toorop lacht er smakelijk om en wenst de jongens succes met de schoonmaak. “Goed opruimen hoor. Jullie komen er wel uit hè?”

Haar reactie is kenmerkend voor de informele werkwijze op Spring High in Amsterdam Nieuw-West. De school voor 10 tot 14-jarigen opende drie jaar geleden haar deuren en telt inmiddels 125 kinderen. Een belangrijk doel is het vermijden van vroege selectie: door kinderen niet te vroeg in een hokje te stoppen, komen ze beter uit de verf, zo luidt de gedachte.

Voor Jacob (15), een lange donkerblonde jongen met witte capuchontrui, werkt het goed. “Op de basisschool had ik leerproblemen”, vertelt hij in een zonovergoten hal die uitkijkt op het schoolplein. “Ik was soms langzaam en moest hard werken.” De gedachte aan de stapels huiswerk van de middelbare school benauwden hem. Maar toen kwam er een tip van zijn basisschool: Spring High.

Op deze school geen vaste groepen, huiswerk of roosters. Zowel leraren uit het basis- als het voortgezet onderwijs geven er les. Op hun eigen tempo werken de kinderen aan opdrachten en projecten. De ouderen kunnen de jongeren helpen – of andersom. Pas op hun veertiende komt er een schooladvies en stromen de leerlingen door naar het derde jaar van vmbo, havo of vwo.

Niet over alles is Jacob enthousiast. Het kringgesprek waar de dag steevast mee begint, noemt hij ‘tijdverspilling’. “We weten toch wel wat we moeten doen.” Maar daarna mag iedereen zijn eigen gang gaan, en dat bevalt hem wel. Inmiddels doet Jacob vmbo-t. Daarna wil hij via de havo doorstromen naar de Hotelschool.

Pilot

In het regeerakkoord is afgesproken dat het zogeheten ‘10-14-onderwijs’ meer ruimte krijgt. Spring High is een van de twaalf tienerscholen die meedoen aan een landelijke pilot. De scholen zijn bijna altijd een nauwe samenwerking tussen een basisschool en een middelbare school. Soms vinden alle lessen plaats op de middelbare school, soms delen twee scholen een gebouw en soms is er een compleet nieuwe school gestart, zoals Spring High.

Tijdens de pilot wil minister Slob (onderwijs) de plussen en minnen in kaart brengen, met hulp van onderzoeksbureau Oberon. Het eindrapport verschijnt volgend jaar pas, maar onderzoeker Ton Klein is alvast overwegend positief. Een intensieve samenwerking tussen basis- en voortgezet onderwijs geeft winst, merkt hij. “Vooral de schakelmomenten van basisschool naar middelbare school en van vmbo naar mbo zijn kritische momenten waarbij uitval op de loer ligt. Deze scholen dragen bij aan een soepele overgang.”

De belangstelling onder schoolbesturen is groot, zegt Klein. Dit jaar doen er twaalf scholen mee, mogelijk komen er in september nog twaalf scholen bij. Die interesse is mooi, maar volgens hem ligt ook het gevaar op de loer dat scholen ‘een bordje op de deur plakken’ zonder goed na te denken over de inhoud. “Er zijn scholen die het aanprijzen om leerlingen te werven in verband met de krimp. Dat is natuurlijk geen goede reden. Het moet inhoudelijk goed doordacht zijn en echt gaan om onderwijsinnovatie.”

Naast minder uitval is ook een passender schooladvies een belangrijk doel van de tienerscholen. Bij ruim dertig procent van de leerlingen komt het onderwijsniveau op de middelbare school niet overeen met het advies van de basisschool, bleek eerder uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. “Uit diverse onderzoeken blijkt dat vroege selectie en differentiatie in het onderwijs in het bijzonder ongunstig zijn voor kinderen met laagopgeleide ouders, laatbloeiers en jongens”, zegt hoofddocent onderwijskunde Marie-Christine Opdenakker. “Initiatieven om de keuze voor een onderwijsniveau uit te stellen en de overgang te versoepelen, zijn in het bijzonder gunstig voor deze groepen.”

Helemaal nieuw is het idee van de tienerscholen niet. Het sluit aan bij wat internationaal bekendstaat als ‘middenscholen’ of intermediaire scholen. In Nederland was de middenschool in de jaren zeventig een geesteskind van PvdA-minister Jos van Kemenade, die vond dat alle leerlingen van hun twaalfde tot hun zestiende naar dezelfde school moesten om de kansengelijkheid te bevorderen. Enkele tientallen scholen experimenteerden met zo’n concept, maar zijn ideaal kwam nooit echt van de grond. CDA en VVD verzetten zich ertegen, uit angst dat een middenschool de keuzevrijheid zou beperken.

Ook het huidige rechtse kabinet zou weleens remmend kunnen werken, denkt Frank Cornelissen, onderwijswetenschapper aan de UvA. De VVD is individualistisch ingesteld, en op onderwijs zit nu een minister van de ChristenUnie. Bovendien is zo’n brede tienerschool niet per se voor alle leerlingen goed, zegt Cornelissen. “Je ziet dat getalenteerde leerlingen juist wél profiteren van vroege selectie. Zij kunnen zich al vroeg optrekken aan andere bollebozen. Ik weet niet of ouders van dit soort kinderen voor een brede tienerschool in de rij zullen staan.”

De Spring High School in Amsterdam-west. © Patrick Post

Over de invulling van de lessen wordt dan ook nog volop gediscussieerd door alle betrokkenen. Maar hoe dan ook wint het idee van een ‘zachtere’ overgang tussen basis- en middelbare school draagvlak in Nederland en andere landen, ziet onderwijskundige Marie-Christine Opdenakker. In diverse landen lopen experimenten met dit soort initiatieven. “In Europa zien we een tendens van onderwijsstelsels met vroege selectie naar stelsels met een uitgestelde keuze waarbij leerlingen langer bij elkaar zitten. De opkomst van tienerscholen past in deze tendens.”