Op de speciale ouderen-afdeling 4H weten ze wat de patiënt op leeftijd nodig heeft

Een patiënte van 71 heeft haar knie gebroken. Tijdens het wandelen stapte ze in een kuil en struikelde. Met een ambulance is ze naar de spoedeisende hulp van het Reinier de Graaf Ziekenhuis gebracht. Omdat ze ouder is dan zeventig, ligt ze met haar hippe zwarte coltrui in een kamer op 4H, de speciale trauma-afdeling voor ouderen.

Jaarlijks belanden meer dan 250 ouderen met een heupfractuur op de spoedeisende hulp in het Delftse ziekenhuis. Ook gebroken polsen, enkels, knieën, ribben en ellebogen komen veel binnen. Herstel gaat vaak moeizaam en de breuken voegen zich bij een lijstje andere kwalen zoals alzheimer, hart- en vaatziekten of suikerziekte. Een vak apart vindt het ziekenhuis, dat daarom sinds deze maand een speciale trauma-afdeling voor ouderen met botbreuken heeft.

Op de afdeling, officiële naam: Geriatrische Trauma Unit, moeten kwetsbare ouderen beter geholpen worden. Zodat er in de toekomst minder zorg nodig is. De afdeling beslaat zes kamers en een huiskamer. En wordt gerund door geriaters, orthopeden, traumachirurgen en gespecialiseerde verpleegkundigen. De 71-jarige patiënte werd er meteen geopereerd. "Zeker bij ouderen is snel handelen belangrijk", stelt traumachirurg Maarten van der Elst.

Op de afdeling moeten patiënten duurzaam revalideren. Daarom kijkt de staf ook naar de oorzaak van de val en hoe die in de toekomst te voorkomen ."Sommige ouderen vallen bijvoorbeeld doordat ze duizelig worden van bepaalde medicatie. Dat is belangrijke informatie", zegt geriater Hester Boomkens. "Daardoor kunnen we besluiten een ander medicijn voor te schrijven. We proberen daarmee te voorkomen dat iemand nieuw letsel oploopt."

Om ouderen op hun gemak te stellen en niet verder te verwarren heeft de afdeling haar beleid aangepast. Patiënten hebben een eigen eenpersoonskamer, er wordt niet onnodig verhuisd, de woonkamer biedt een daginvulling om een dagritme te behouden en familieleden kunnen altijd blijven slapen. Afdelingshoofd Joke de Kok: "Maar ook: we praten rustig en in korte zinnen. En herhalen die waar nodig."

Het extra personeel op de nieuwe afdeling kost geld maar daar hopen ze in de toekomst de vruchten van te plukken. "Daarnaast waren deze patiënten er al. Ze zijn nu alleen bij elkaar geplaatst dus qua kosten is er niet zoveel veranderd", zegt De Kok.

Na behandeling wordt gekeken wat patiënten thuis of in een verpleeghuis nodig hebben om goed te herstellen. "Soms blijkt dat iemand niet meer zelfstandig kan wonen. Dan gaan we samen met familie op zoek naar een geschikte plek. Die nazorg is belangrijk", vertelt Boomkens.

De onfortuinlijke 71-jarige patiënte is de benjamin van afdeling 4H. Het bezoek aan de afdeling betekent voor haar vooral bedrust. "Leuk is anders, maar ze zijn hier wel aardig", zegt ze terwijl ze haar bril poetst. De naam van de patiënte is bij de hoofdredactie bekend.

Lees ook: Door vergrijzing en doordat mensen langer thuis wonen, groeit het aandeel zeventig-plussers dat bijvoorbeeld op de eerste hulp terechtkomt. Steeds meer ziekenhuizen beginnen speciale afdelingen voor ouderen op de spoedeisende hulp, want zij hebben andere zorg nodig dan jonge patiënten.