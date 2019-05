Op de Dag van de Arbeid wordt in Winterswijk twee keer zo hard gewerkt

Al die klanten komen van over de grens. “Op 1 mei doen we alles in het Duits”, zegt bedrijfsleider Sven Notten, gestoken in een groene polo van het bedrijf.

Waar Nederland de Dag van de Arbeid niet landelijk viert, heeft in Duitsland iedereen vrij. ‘Erster Mai’ of ‘Maifeiertag’ wordt de feestdag ook wel genoemd. Niet alleen hoeft niemand in Duitsland te werken, ook nagenoeg alle winkels zijn er dicht en veel musea zijn korter geopend. Dus gaat het vizier op Nederland. In diverse grensgemeenten is het draaiboek ‘Duitse dag’ in werking. In Winterswijk, Gelderland, wordt onder meer extra gesurveilleerd door toezichthouders in dienst van de gemeente.

Notten en zijn collega’s zijn druk in de weer om de vrijetijdswinkel met hoofdzakelijk campingartikelen op orde te krijgen: van campingkoffieautomaat tot caravan, vishengels en vliegers. Dat is nogal een klus, met 72.000 vierkante meter vloeroppervlak, gebouwd rondom een oude steenfabriek. Notten: “Gelukkig valt 1 mei dit jaar in de schoolvakantie want we kunnen alle jongens en meisjes deze dagen gebruiken.”

Dagje wachten Op de hoofdweg tussen Winterswijk en Aalten staan vandaag verkeersregelaars paraat om alle auto’s, campers en complete caravancombinaties naar de parkeerplaats van Obelink te leiden. “Het lijkt ieder jaar weer drukker”, zegt directeur Berry Velthuis (jasje, spijkerbroek, haar in de wax) met een joviaal stemgeluid. Hij geeft Nederlanders alvast een tip: “Wacht een dagje als je deze kant op wilt komen.” Winterswijk en omgeving wordt aan drie kanten ingeklemd door Duits grondgebied en is daardoor bijzonder populair bij de oosterburen. “Voor Nederlanders voelt het hier misschien als het einde van de wereld, ik noem dit liever Centraal-Europa”, zegt Velthuis. “In onze buurprovincie Noordrijn-Westfalen wonen al bijna 18 miljoen mensen, we hebben een geweldig achterland.”

Die Grenze Obelink is op een Duitse dag een fenomeen op zich, weet ook Henk Jan Freriks. Hij is marktmeester van de markten in Winterswijk en Dinxperlo, een plaatsje aaneengesloten met het Duitse Suderwick. De landsgrens loopt pal door het dorp heen, parallel aan een centrale straat. Freriks (53) is er geboren en getogen. In Dinxperlo is er vandaag een extra warenmarkt. Ondernemers zorgen voor muziek en er zijn uitdeelacties. Bij aankoop van vijf producten op de markt krijgen bezoekers een gratis wasbeurt bij de plaatselijke carwash. De markt in Winterswijk is traditioneel op woensdagochtend, deze editie is verlengd en duurt tot zes uur ’s avonds. “Winterswijk is in Duitsland alom bekend, daar is het op 1 mei zoeken naar een parkeerplek”, zegt Freriks in regionale tongval. “In Dinxperlo is het nog wennen, wij proberen onze markt op de kaart te zetten.” Dat lukt al aardig, vorig jaar werd de warenmarkt hier uitgeroepen tot beste markt van Nederland. Volgens Freriks moeten de middenstanders het ook de rest van het jaar voornamelijk hebben van Duitse klandizie: “Dat is zeventig procent van het totaal.” Winkeliers en marktkooplui zijn daarom hartstikke blij met alle vrije dagen die in Duitsland gelden. Freriks: “Die Grenze gaat dan weer los, zeg ik altijd.”

Tussenstop Op bijvoorbeeld Sacramentsdag (de tweede donderdag na juni) en Allerheiligen (1 november) zijn mensen vrij in grote delen van Duitsland, en ook in Noordrijn-Westfalen. “Ik persoonlijk vind de tradities van onze oosterburen wel wat hebben”, zegt Freriks. “Dat je waardering hebt voor de doden of de oogsttijd en dan vrij bent. Wij Nederlanders zijn daar nuchterder in.” Dat weet ook Obelink-directeur Berry Velthuis. “Veel Duitsers komen ’s morgens bij ons shoppen en reizen dan met hun camper door naar de Nederlandse kust voor een weekendje aan zee. Kamperen is bij Duitsers booming en op zulke dagen fungeren wij simpelweg als tussenstop.”

