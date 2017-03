Op de Balkanroute heeft hoop plaatsgemaakt voor uitzichtloosheid

Hoop hing in de lucht toen fotograaf Piet den Blanken in de zomer van 2015 met zijn camera migranten volgde op hun lange reis naar Europa. Een jaar na het ingaan van de EU-Turkije deal maakte hij de tocht langs de Balkanroute opnieuw. "Hoop heeft plaatsgemaakt voor uitzichtloosheid."

Al op de veerboot van Lesbos naar Athene merkte hij het verschil. Anderhalf jaar geleden was die nog volgepakt met migranten, nu zag Piet den Blanken er geen een. In zijn werkkamer in Breda laat de fotograaf de beelden zien die hij tijdens zijn laatste reis op het Griekse eiland maakte. "Een leeg strand. Heel anders dan in de zomer van 2015 toen op deze plek dagelijks zo'n acht tot negen boten per dag met vluchtelingen aankwamen."

Toch wagen vluchtelingen vooral 's nachts nog altijd de overtocht van Turkije naar Griekenland. Ondanks de migratiedeal die vandaag precies een jaar geleden in werking trad. Daarin werd afgesproken dat Turkije vluchtelingen die Griekenland bereikten terug zou nemen, in ruil voor geld en soepelere visumregels. Vervolgens sloten verschillende landen, Hongarije voorop, hun grenzen hermetisch af.

Minder zichtbaar

Zag Den Blanken in 2015 langs de route voortdurend groepjes mensen lopen, nu lagen grote stukken er verlaten bij. "Dat wil niet zeggen dat er geen migranten meer zijn, maar ze zijn minder zichtbaar geworden. Ze zijn niet langer in beweging, maar zitten letterlijk vast." Onder welke omstandigheden verschilt per plek. Den Blanken zocht migranten op in Griekenland, Macedonië, Servië en Hongarije: in gekraakte fabrieken, oude loodsen en in garages waar ze in koepeltentjes bivakkeerden. Kon hij in 2015 nog ongestoord fotograferen in vluchtelingenkampen, nu werd Den Blanken stelselmatig geweerd. Een Grieks kamp met verwarmde containerwoningen mocht hij na veel papierwerk wel bekijken. De opvang is er weliswaar wat comfortabeler dan op veel andere plekken, maar ook hier staan mensen in de wachtstand en dat is volgens de fotograaf misschien wel het allerergste.

"Eigenlijk kun je het niet eens 'wachten' noemen, want dan weet je dat er op een bepaald ogenblik iets gaat gebeuren. Maar deze mensen kunnen geen kant op, de situatie is voor hen uitzichtloos geworden." De beweging die anderhalf jaar geleden overal zichtbaar was, is tot stilstand gekomen. "'Ons leven bestaat uit eten en slapen', hoorde ik regelmatig."

Opvangkamp in Subotica, Servië, vlakbij de grens met Hongarije. © Piet den Blanken

"Mensen waren een stuk somberder gestemd en ze zagen er ook ongezonder uit. Dat komt omdat ze nu veel langer onder slechte omstandigheden moeten zien te overleven. In de loodsen stoken ze bijvoorbeeld vuurtjes en de hygiëne laat te wensen over. In 2015 moesten ze misschien wel hier en daar een nachtje in een park slapen maar dan trokken ze de volgende dag weer verder, mensen waren echt op reis." Ook merkte Den Blanken dat de spanningen tussen de verschillende groepen groter waren dan tijdens zijn eerste reis. "Syriërs die boos werden op Afghanen omdat zij zich voor Syriërs uitgaven in de hoop meer kans te maken op asiel, dat soort ruzies."

Hulp krijgen de migranten nog wel maar niet langer zo spontaan als in 2015. Het viel de fotograaf op dat vooral de vrijwilligers zich de afgelopen periode beter georganiseerd hebben. In Athene werkten Griekse vrijwilligers bijvoorbeeld samen met buitenlanders - opvallend veel Spanjaarden - bij het kraken van leegstaande fabrieken en hotels om vluchtelingen een dak boven het hoofd te bieden.

De Hongaarse grens.

Professionele hulporganisaties zag Den Blanken net als vorige keer nauwelijks. "Hier en daar wat dekens of zeiltjes met het UNHCR-logo erop, maar weinig structureels."

De officiële hulpverlening mag op veel plekken dan niet georganiseerd zijn, de repressie vanuit de autoriteiten is dat volgens Den Blanken des te meer. De fotograaf hoorde onderweg vooral slechte verhalen over de Hongaarse politie. "Mensen vertelden dat ze waren geslagen en bestolen van hun spullen."

