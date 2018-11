Op burgerschapsles in de schuilkerk

“Wat denken jullie bij het woord tolerantie?” Onder de eeuwenoude houten zoldering van het Amsterdamse museum Ons’ Lieve Heer op Solder kijkt museumdocent Sara van der Linde vragend rond. Veertien vmbo-t-scholieren staan om haar heen. Het gros van de aanwezigen kijkt geïnteresseerd, een paar jongens plukken aan elkaar.

Even is het stil, dan neemt Immanuel het woord, een 15-jarige jongen met zijn capuchon nonchalant over het hoofd getrokken. “Tolerantie is accepteren van andermans gedrag”, zegt hij. En dan, een beetje stoer: “Tolerantie is multicultureel.”

In de verscholen voormalige huiskerk van het museum in de Amsterdamse binnenstad beginnen de scholieren uit de derde klas van Het Baken, een middelbare school uit Almere, aan een burgerschapsles. Onder de noemer ‘Voices of Tolerance’ is het museum deze week met een lesprogramma begonnen voor vmbo-scholieren. Tijdens een tocht door het pand hebben de jongeren het over thema’s als vrijheid, tolerantie en identiteit.

Burgerschap Op een later moment praten de scholieren in hun eigen klas met een gastdocent verder. Het is een van de manieren waarop scholen invulling geven aan het thema burgerschap, iets waarvan onderwijsminister Arie Slob vindt dat scholen er meer aandacht moeten besteden. Kruip-door-sluip-door gaat de klas door het pand uit de zeventiende eeuw. Wat betekent vrijheid bijvoorbeeld op het gebied van religie? Hoe tolerant moet je zijn voor andere opvattingen? Van der Linde vuurt de vragen op de leerlingen af terwijl ze ondertussen ook vertelt over de verschillen tussen katholieken en protestanten tijdens de Reformatie, de periode dat de schuilkerk in gebruik werd genomen. Kruip-door-sluip-door gaat de klas door

het pand uit de zeventiende eeuw Giechelig loopt de schoolklas over de krakende trappen, langs rooms-katholieke heiligenbeelden en olieverfschilderijen uit de Gouden Eeuw. “Wie gelooft er in iets?”, vraagt Van der Linde als de groep in de kerkzaal is aangeland. Met uitzicht op het altaar proberen de jongeren antwoord te geven. Opnieuw neemt Immanuel het woord. “Ik ben christen, daar ben ik mee geboren”, zegt hij. Saam, een jongen van 16: “Ik ben geboren in de islam.” De rest blijft stil. Religie lijkt geen groot gespreksonderwerp te zijn bij deze pubers.

Zwarte Piet Aangekomen op de zolder van de schuilkerk snijdt de museumdocent het thema Zwarte Piet aan. Opeens heeft ze de aandacht van iedereen. Hier hebben de scholieren wel een mening over. “De kroesharen, de oorringen, dat is racistisch”, zegt Immanuel, die erbij vertelt dat zijn voorouders uit Suriname komen. De 15-jarige Ruben draait zich zuchtend naar hem om. “Kinderen zijn niet bezig met racisme als ze Zwarte Piet zien. Het lijkt wel of alles een probleem moet zijn. Is het niet seksistisch, dan is het wel racistisch.” Religie lijkt geen groot ge­spreks­on­der­werp voor deze pubers, wél de zwar­te­pie­ten­dis­cus­sie Van der Linde sust de discussie: “We hóeven het nu niet eens te zijn met elkaar, hè”, zegt ze. “Maar hierover met elkaar praten is altijd goed.” Na bijna anderhalf uur staan de scholieren weer buiten op de stoep. Van der Linde kijkt tevreden terug op de rondgang. “Hier krijg ik energie van”, zegt ze terwijl de laatste twee jongens naar buiten lopen. “Ik voel dat dit belangrijk is voor deze kinderen. Al beseffen ze dat nu misschien nog niet helemaal.”

