Op bezoek bij de Toetsingscommissie voor euthanasie

In Nederland mag dat onder bepaalde voorwaarden. Na afloop moet de dokter een verslag opstellen dat naar de Toetsingscommissie gaat. In die commissie zitten een ethicus, een arts en een jurist. Zij bepalen op grond van de door de euthanaserende arts geleverde informatie of de arts gelijk had toen hij dacht dat deze man of vrouw onder de wet valt.

Lees verder na de advertentie

Op de terugweg bekroop ons de gedachte dat dit een absurde ontmoeting was

Maar de commissie kan ook vaststellen dat dat niet het geval is. Dan wordt jouw handelen gekenschetst als 'onzorgvuldig' en vervolgens wordt deze informatie doorgegeven aan het Openbaar Ministerie. Daar heeft men vijftien jaar lang niets gedaan met deze informatie. Maar in het najaar van 2017 is het OM wakker geworden, of geschud, dat weet ik niet. Het gevolg is dat het nu vaker voorkomt dat een arts voor een gesprek wordt uitgenodigd.

Artsen hebben hier over het algemeen een hekel aan, omdat ze bang zijn voor vervolging. Die angst is onnodig want in de afgelopen veertig jaar is er nog nooit één arts in een cel terechtgekomen na een gemelde euthanasie. En toch vindt iedereen het akelig om naar de Toetsingscommissie te moeten want ergens onder al die procedures bevindt zich toch de rotsbodem van het strafrecht.

Verreweg de leukste reactie op een uitnodiging van een Toetsingscommissie kwam van de beledigde arts die zei: 'Als jullie zo beginnen dan meld ik nóóit meer iets!' Kennelijk niet helemaal op de hoogte van de betekenis van het werkwoordje 'toetsen'.

Maar goed, ik juich het toe dat ze toetsen en ging er in gezelschap van een collega zonder veel bezorgdheid heen. De sfeer van het gesprek was prettig, maar ik vergat al gauw wie van de dames de jurist, de ethica of de arts was. Dat is wel lastig want je wilt tegen de jurist niet al te medisch-technisch uitpakken. Tegen de ethicus wil je vooral subtiel wegend overkomen. En tegenover de arts wil je jezelf als een goed geïnformeerde professional presenteren. Maar omdat ik ze door elkaar gooide dacht de arts na afloop 'emotioneel tiepje', de ethicus boekte me uit als 'erg rationeel' en de jurist dacht 'snapt eigenlijk niet waar de wet over gaat'. Nee, inderdaad, dit zullen we nooit weten, dus misschien heb ik medisch, ethisch en juridisch toch steeds tegen de juiste persoon gepraat.